Nürnberg heimst den nächsten Sieg ein

DEL - Haie stauben auch in Berlin Punkte ab

Die Krise bei den Eisbären Berlin in der Deutschen Eishockey Liga DEL wird immer größer. Der Rekordmeister unterlag am Freitag gegen die Kölner Haie mit 1:2 (1:0, 0:2, 0:0) und kassierte die fünfte Niederlage in Serie.