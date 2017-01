DEL - Köln landet zweiten Sieg gegen EHC, DEG verliert

Ice Tigers pirschen sich an München heran

Die Kölner Haie haben zum zweiten Mal in Folge den deutschen Eishockey-Meister Red Bull München besiegt. Der achtmalige Titelträger gewann sein Heimspiel am 34. Spieltag mit 2:1 (0:1, 2:0, 0:0) und kletterte in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) mit nun 62 Punkten auf Platz drei.