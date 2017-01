Kölner Haie beenden Münchens Heimserie

Zwei Tage nach dem 0:6 beim Liga-Neuling erkämpften sich die Kölner am Sonntag einen 2:1-Erfolg beim Tabellenführer. In Überzahl wurde Corey Potter zum entscheidenden Torschützen. Vor 10.000 Zuschauern in der Olympiahalle traf der Verteidiger in der 48. Minute. Münchens Mads Christensen hatte zuvor im dritten Drittel die frühe Haie-Führung durch Nationalspieler Patrick Hager ausgeglichen.

Der Tabellen-Erste München kassierte damit nach zehn Siegen vor heimischem Publikum nacheinander erstmals wieder eine Niederlage. Mit sechs Punkten Vorsprung vor den Nürnberg Ice Tigers liegt die Mannschaft von Trainer Don Jackson weiter vorn. Die Kölner stellten mit nun 59 Punkten den Anschluss zum Vierten Adler Mannheim her (60). Schon am Dienstag treffen beide Teams in Köln wieder aufeinander.