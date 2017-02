DEG - plötzlich wieder im Rennen

Vor rund einer Woche schlichen die Spieler der Düsseldorfer EG noch wie begossene Pudel vom Eis ihrer Arena: Eine 2:7-Heimpleite gegen die Adler aus Mannheim war ein echter Tiefschlag und der vermeintliche K.o.: Elf Punkte Rückstand auf die Berliner Eisbären, die den letzten Pre-Play-Off-Platz belegten, schienen das Ende aller Hoffnungen auf das Erreichen des Minimalziels zu sein. Nun, eine Woche und zwei DEG -Siege später, sieht die Sache noch einmal ganz anders aus.

Plötzlich sind es fünf Spieltage vor Ende der Vorrunde nur noch fünf Punkte Rückstand auf Berlin, dazu hat Düsseldorf ein Spiel weniger auf dem Konto. Ein Heimsieg am Freitag (17.02.17) gegen Nürnberg - und Düsseldorf ist wieder mittendrin im Geschehen.

Zwei Auswärtssiege als Mutmacher

3:1 in Straubing, 2:0 in Köln - innerhalb von 48 Stunden hat die DEG nicht nur zwei Auswärtssiege gelandet, sondern etwas vermutlich viel Wichtigeres geschafft: Das Team glaubt wieder an sich. Nationalverteidiger Bernhard Ebner, der beide Treffer in Köln markiert hatte, wirkte jedenfalls gelöst, und er war diesmal mit der Mannschaftsleistung zufrieden: "Wir haben gut angefangen, haben nicht nachgelassen und gut aufgehört. Wenn du so spielst und dich an die Vorgaben hältst, hast du auch eine große Chance, ein Spiel zu gewinnen."

Trainer Christof Kreutzer sah es ganz ähnlich. "Die Mannschaft hat von der ersten bis zur letzten Sekunde einen guten Job gemacht" , sagte er. "Sie hat die Räume eng gemacht, so dass es für Köln schwer war, ins Spiel zu finden. Sie hat in Unterzahl gekämpft und das Überzahlspiel hat funktioniert. So müssen wir weitermachen."

Gründe für den Aufschwung werden nicht öffentlich thematisiert

Plötzlich läuft's also wieder in Düsseldorf und beinahe zwangsläufig stellt sich die Frage: warum erst jetzt? Warum ist die Mannschaft in den letzten Wochen und Monaten so häufig so mutlos und scheinbar ohne jede Einstellung in die Partien gegangen? Eine Antwort darauf findet momentan niemand so recht, wahrscheinlich ist sie im Moment auch nicht das gewünschte Thema. Fakt ist: Schon in Straubing hatte Kreutzer hart durchgegriffen und mit Adam Couchaine und Alexander Barta gleich zwei vermeinliche Leistungsträger erst gar nicht mitgenommen. Zudem hatte er Keeper Mathias Niederberger eine Pause gegönnt und durch Felix Bick ersetzt. Un der junge Goalie machte seine Sache ausgezeichnet.

Diskussionsthema soll das im Moment aber nicht sein, man konzentriert sich lieber auf die sich plötzlich ergebende Chance, doch noch Platz zehn zu ererichen. "Wir liegen fünf Punkte hinter Berlin und haben ein Spiel weniger ausgetragen" , rechnet Verteidiger Tim Conboy vor. "Jetzt müssen wir am Freitag gegen Nürnberg wieder so auftreten und gewinnen."

Schweres Spiel gegen Nürnberg

Aber klar: Nürnberg ist momentan das vielleicht beste Team in der DEL, die Aufgabe wird megaschwer. "Für mich ist Nürnberg das derzeit stärkste Team neben München" , sagt Coach Kreutzer, der in der ausverkauften Düsseldorfer Arena einen schweren Gang erwartet: "Das wird ein harter Brocken" .

Stand: 16.02.2017, 09:29