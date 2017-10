Im rheinischen Derby setzten sich die Haie mit 3:2 (2:0, 0:2, 0:0, 1:0) nach Verlängerung gegen die Düsseldorfer EG durch.

Der ehemalige Nationalspieler Kai Hospelt erzielte in der zweiten Minute der Overtime das entscheidende Tor. Die Haie-Mannschaft von Trainer Cory Clouston, die in der regulären Spielzeit eine 2:0-Führung verspielt hatte, bleibt damit in der Tabelle als Fünfter vor dem rheinischen Rivalen (8.).