Erster Saisonsieg für Eishockey-Meister München

Bei den Grizzlys Wolfsburg setzte sich Titelfavorit München am Sonntag (18.09.2016) mit 5:1 (2:0, 1:1, 2:0) durch. Deron Quint (3.) und Neuzugang Brooks Macek (5.) sorgten schnell für eine beruhigende Führung der Münchner. Nach dem Anschlusstor von Lubor Dibelka (26.) sorgte Konrad Abeltshauser (39.) für die Entscheidung. Maximilian Kastner setzte mit einem Doppelpack den Schlusspunkt (56./60.).

Im Frühjahr hatten die Münchner mit vier Erfolgen in vier Finalpartien gegen Wolfsburg ihre erste Meisterschaft in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) perfekt gemacht.

Eisbären bezwingen die DEG

Der zweite Sieg am zweiten Spieltag gelang den Eisbären Berlin. Der frühere Serienmeister rang die Düsseldorfer EG auswärts 4:3 (2:2, 2:0, 0:1) nieder und verdiente sich nach dem 5:2 gegen Straubing die optimale Punktausbeute. Überzahltore von André Rankel (36.) und Nicholas Petersen (39.) im zweiten Drittel sicherten Berlin den Erfolg am Rhein.

Penalty-Krimi in Iserlohn

Mit 4:3 nach Penaltyschießen gewannen die Nürnberg Ice Tigers bei den Iserlohn Roosters. Erst nach 24 Schützen fiel die Entscheidung, den Siegtreffer für den Halbfinalisten der Vorsaison erzielte Vladislav Filin. In der regulären Spielzeit waren die Iserlohner dreimal in Führung gegangen, die Franken glichen dreimal aus. Die Verlängerung, die erstmals nach NHL -Vorbild mit drei Feldspielern auf beiden Seiten ausgetragen wurde, brachte noch nicht das erhoffte Spektakel. Beide Teams spielten extrem vorsichtig, klare Torchancen gab es in den fünf Minuten ebenso wenig wie Treffer.

dpa/sid/red | Stand: 18.09.2016, 19:44