Der Weg zur Meisterschaft in der Deutschen Eishockey-Liga führt nur über München. Der EHC war zuletzt das bestimmende Team und holte in der vergangenen Saison erstmals den Titel.

Am Freitag muss die Mannschaft von Trainer Don Jackson beim ärgsten Verfolger antreten. Die Nürnberg Ice Tigers liegen als Tabellen-Zweiter nur vier Punkte hinter den Münchnern. Und die Franken haben bewiesen, dass sie auf Augenhöhe sind. In den drei bisherigen Spielen in dieser Saison fuhren sie drei Siege ein. Sie gewannen beim Ligaprimus mit 4:2 und 2:1, daheim gab es einen 6:5-Erfog nach Verlängerung. So sind die Ice Tigers in diesem Jahr ein wenig der Angstgegner des EHC. "Wir waren immer dicht dran am Sieg, aber das letzte Bisschen hat bisher gefehlt. Das wollen wir ändern" , sagt Münchens Stürmer Frank Mauer.

Eines der besten Torhüter-Duos

Die Nürnberger können den Abstand auf München auf einen Punkt verkürzen. Es geht also um viel, doch das wollen sich die Ice Tigers nicht anmerken lassen. "Wir versuchen das Spiel gegen München so zu sehen wie jedes andere. Wir werden versuchen, Vollgas zu gehen und die Punkte zu behalten" , sagt Torwart Andreas Jenike.

Er ist einer der Garanten für den Erfolg. Zusammen mit Jochen Reimer bildet er eines der besten Torhüter-Duos in der DEL. Beide wechseln sich im Tor munter ab. Jenike hat eine Fangquote von 93,43 Prozent - das ist der Topwert in der Liga. Zwischenzeitlich blieb er stolze 254 Minuten und 24 Sekunden ohne Gegentor. Das war die zweitlängste Serie eines Torwarts ohne Gegentreffer in der DEL-Geschichte.

Klare Ansage: "Wir wollen Meister werden"

Schon vor der Saison hatten die beiden Goalies zum Angriff auf München geblasen. "Wir wollen Meister werden" , hatte Jenike gesagt. "So eine Karriere dauert auch nicht ewig. Das ist mein großes Ziel und ich glaube nicht nur mein Ziel" , hatte auch sein Torwartkollege Jochen Reimer erklärt. Bisher reichte es für Nürnberg nur zu zwei Vizemeisterschaften 1999 und 2007. In der vergangenen Saison scheiterte das Team im Halbfinale an den Grizzlys Wolfsburg.

Schremp kommt aus der Schweiz

Vorne haben Trainer Rob Wilson und Manager Martin Jiranek zwei absolute Topstürmer zur Verfügung. Patrick Reimer und Leonhard Pföderl führen mit je 43 Punkten die Scorerliste an. Und pünktlich zum Spitzenspiel haben die Nürnberger einen weiteren starken Mann geholt. Rob Schremp wechselt von den SCL Tigers aus der Schweizer Nationalliga A nach Franken. Der 31-jährige US-Amerikaner kommt als Topscorer der Langnauer. Er war 2004 in der ersten Runde des NHL-Drafts von den Edmonton Oilers ausgewählt worden und bestritt insgesamt 114 NHL-Spiele.

"Mit Rob Schremp bekommen wir einen erfahrenen und spielstarken Stürmer, der auf der Position des Mittelstürmers und des Linksaußen einsetzbar ist" , sagt Sportdirektor Martin Jiranek: "Er verleiht unserem Kader noch einmal deutlich mehr Tiefe und Qualität."

Zwischenzeitlich Tabellenführer

Das braucht es vor allem auch in den Playoffs, genau wie mehr Konstanz. Zwischenzeitlich hatte Nürnberg sogar die Spitze erobert, war sie nach zwei Niederlagen in Köln (2:4) und Straubing (4:8) aber gleich wieder los. Zuletzt gab es allerdings wieder einen 6:1-Sieg gegen die Eisbären Berlin.

vdv/dpa/sid | Stand: 02.02.2017, 14:00