Der Spieltag war geprägt von klaren Siegen und torreichen Spielen. Die Adler Mannheim gewannen gegen Iserlohn mit 5:1 (1:1,0:0,4:0), die Kölner Haie siegten in Bremerhaven mit 5:2 (0:1,2:2,0:2), die Eisbären Berlin schlugen Augsburg mit 6:4 (2:2,3:1,1:1).

Und ebenfalls torreich endeten die Partie in Straubing, wo die Wolfsburg Grizzlies mit 7:2 (1:0, 2:0, 4:2) gewannen, und das Spiel in Düsseldorf, wo die Hausherren 6:2 (2:0, 3:1, 1:1) gegen Ingolstadt gewannen.

München stellt Sieg erst spät sicher

Auch der amtierende Meister feierte einen Sieg, allerdings einen nicht ganz so hohen.. Der EHC München gewann in Krefeld mit 0:2 (0:1,0:0,0:1), wobei der erlösende zweite Treffer erst in der 59. Minute fiel.

In der Tabelle bleiben die Kölner Haie an der Spitze (24 Punkte), gefolgt von München (23), Mannheim (21) und Wolfsburg (20). Am Ende des Tableaus finden sich Schwenningen (14), Bremerhaven (13), Augsburg (12) und Straubing (11).

Stand: 21.10.2016, 21:50