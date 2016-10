Die Fischtown Pinguins bleiben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) weiter das Überraschungsteam. Zwei Tage nach dem Sieg bei Meister München gewann der Aufsteiger aus Bremerhaven am Dienstag (25.10.2016) auch beim Tabellenzweiten Kölner Haie mit 2:0 (1:0, 0:0, 1:0). Bei den Gastgebern stand der am Montag verpflichtete ehemalige NHL-Star Christian Ehrhoff noch nicht zur Verfügung.

Jack Combs (16. Minute) und Jason Bast (51.) erzielten vor 14.186 Zuschauern in der Kölner Arena die Treffer für die Pinguins. Die Haie scheiterten immer wieder am überragenden Gäste-Torhüter Jani Nieminen. Der Finne parierte 32 Schüsse der Kölner. Bremerhaven klettert auf Rang acht. Die Haie, die am Wochenende nach der Niederlage gegen Ingolstadt die Tabellenführung abgeben mussten, bleiben auf Platz zwei.

Adler Mannheim klettern nach oben

Weiter Boden gut machten die Adler Mannheim. Durch einen 3:0-Erfolg über die Schwenninger Wild Wings kletterten Mannheimer in der Tabelle auf den dritten Rang. Daniel Richmond (16.), Luke Adam (46.) und Ronny Arendt (60.) erzielten die Treffer für die Mannheimer.

Augsburg mit Befreiungsschlag

Die Augsburger Panther gewannen bei den Krefeld Pinguine mit 4:3 (0:0, 2:0, 1:3, 1:0) nach Penaltyschießen und holten sich den sechsten Saisonsieg. Andrew LeBlanc (21.), Benjamin Hanowski (30.) und Trevor Parkes (50.) trafen für die Gäste. Martin Schymainski (48./53.) und Mike Collins (57.) waren für die Pinguine in der regulären Spielzeit erfolgreich. Mark Cundari machte im Penaltyschießen den Auswärtssieg perfekt.