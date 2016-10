Der ehemalige NHL-Star überzeugte am Freitag bei seinem ersten Einsatz im Haie-Trikot und steuerte zwei Vorlagen zum fünften Auswärtssieg bei. Philip Gogulla (12. Minute/55.), Sebastian Uvira (48.) und Ryan Jones (52.) trafen für den Tabellendritten. "Ich bin glücklich, dass wir als Team den Sieg eingefahren haben. Zu null zu gewinnen ist doppelt schön", erklärte der 34-jährige Ehrhoff, der nach 862 Partien in der NHL zurück in die DEL gekehrt ist.

Spitzenreiter bleibt Meister Red Bull München. Das Team von Trainer Don Jackson gewann bei den Augsburger Panthern 3:1 (1:1, 2:0, 0:0) und hat nun 29 Punkte auf dem Konto. Alexander Thiel brachte die Gastgeber nach 16 Minuten in Führung. Keith Aucoin 27 Sekunden später, Brooks Macek (21.) und Maximilian Kastner (38.) waren für die Münchner erfolgreich.

Zweiter sind weiterhin die punktgleichen Grizzlys Wolfsburg, die gegen den ERC Ingolstadt 4:2 (1:0, 0:2, 3:0) gewannen. Sebastian Furchner (3.), Stephen Dixon (48.), Patrick Seifert (51.) und Jeff Likens (58.) schossen die Tore. Allerdings haben die Niedersachsen genauso wie Köln zwei Spiele weniger als die Münchner absolviert.

Ebenfalls weiter siegreich waren die Adler Mannheim. Der Ex-Meister gewann 4:1 (0:0, 2:1, 2:0) gegen die Krefeld Pinguine und hat wie Köln nun 27 Punkte. Unterdessen tritt DEL-Rekordmeister Eisbären Berlin auf der Stelle. Beim Tabellenschlusslicht Straubing Tigers unterlag das Team des ehemaligen Nationaltrainers Uwe Krupp 2:5 (1:2, 1:1, 0:2) und ist derzeit nur Siebter. Die Düsseldorfer EG siegte in einem turbulenten Spiel 5:4 (2:2, 2:1, 1:1) gegen die Fischtown Penguins.