Haie beißen sich oben fest

Die Haie setzten sich am Sonntag (30.10.2016) zum Auftakt des 16. Spieltags der Deutschen Eishockey Liga (DEL) in heimischer Halle gegen den Tabellenvierten mit 4:0 durch. Nico Krämmer (3.) und Patrick Hager (20.) brachte den KEC im ersten Durchgang auf Kurs. Kölns T.J. Mulock musste im zweiten Drittel nach einem hohen Stock mit Verletzungsfolge vom Eis, doch die Adler konnten die nummerische Überlegenheit nicht nutzen. Ausgerechnet der frühere Mannheimer Kai Hospelt (44.) erhöhte auf 3:0. Nur 21 Sekunden später sorgte Philip Gogulla mit dem 4:0 für die Vorentscheidung für die Domstädter, die zur Unterstützung der so genannten "Pinktober"-Kampagne im Kampf gegen Brustkrebs in pinken Trikots aufliefen.

Erster Scorerpunkt für Ehrhoff, vierter Shutout für Wesslau

Star-Neuzugang Christian Ehrhoff holte in seinem zweiten Spiel mit seiner Vorlage zum Führungstreffer seinen ersten Scorerpunkt für die Haie, die damit wie schon am Freitag beim Sieg in Schwenningen ohne Gegentor blieben. Für Torhüter Gustaf Wesslau war es bereits der vierte Shutout der Saison.

Stand: 30.10.2016, 16:35