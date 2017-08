Der letzte Sünder heißt Pernell-Karl Subban und spielt bei den Nashville Predators. Am 2. Mai hatte der Eishockey-Profi im Halbfinale der Western Conference gegen die St. Louis Blues eine "Schwalbe" hingelegt, um einen Penalty für sein Team herauszuholen. Er hatte sich also theatralisch fallen lassen. Von den Schiedsrichtern gab es dafür eine Zwei-Minuten-Strafe, und von der NHL gab es obendrauf eine Geldstrafe in Höhe von 2000 US-Dollar. Subban war nämlich schon zum zweiten Mal negativ aufgefallen.

Nachzulesen ist das alles auf der Homepage der NHL. Subban ist einer von sechs Spielern, die auf einer "Diving/Embellishment"-Liste stehen, was übersetzt "Schwalbe/Täuschung" heißt.

Im Extremfall müssen auch die Trainer zahlen

Auch die Deutsche Eishockey Liga (DEL) sagt den "Schwalben" jetzt den Kampf an. Ab der neuen Saison wird auch dort eine sogenannte "Divingliste" eingeführt. Wie in der NHL wird es eine Zeitstrafe und eine Geldstrafe geben. Sollte das keine Wirkung zeigen, wird ab einer bestimmten Grenze der Cheftrainer zur Kasse gebeten. Denn die sind dafür verantwortlich, den Spieler zur Vernunft zu brigen und ans Fairplay zu erinnern. Auch das ist in Nordamerika so.

"Unser Fokus liegt darauf, dass die Spiele für die Spieler selbst und die Teams sicher und fair verlaufen. Ein System, das unsportliches Verhalten in Form von 'Schwalben' oder vorgetäuschten Verletzungen erkennt und sanktioniert, ist da ein weiterer und wichtiger Schritt" , sagt Jörg von Ameln, Leiter Spielbetrieb der DEL.

Spieler am Pranger

Beim ersten Vergehen gibt es nur eine Verwarnung. Nach dem zweiten Vergehen wird der Spieler auf die neue Liste gesetzt, die den Sportlichen Leitern und den Trainern aller Klubs sowie den DEL-Schiedsrichtern zugänglich ist. Der Spieler steht dann praktisch am Pranger. Die Geldstrafen erhöhen sich für die Sünder mit jeder zusätzlichen Schwalbe oder vorgetäuschten Verletzung, ab dem sechsten Vergehen muss auch der Trainer zahlen.

"Die Ligagesellschaft ist berechtigt, gegen Lizenzspieler disziplinarisch tätig zu werden, die im Spiel vortäuschen, dass gegen sie eine Foul begangen worden ist, und / oder sich aufgrund eines Fouls gegen sie verletzt haben" , heißt es von Seiten der DEL.

Sportliche Leiter dafür

Eingeführt hat die NHL das in der Saison 2014/15. In der ersten Saison wurden zehn Spieler bestraft, ein Jahr später waren es elf. Und in der vergangenen Saison nur noch sechs. Die Liste scheint also mittlerweile Wirkung zu zeigen. Es ging auch nie so weit, dass einer der Trainer zusätzlich zur Kasse gebeten wurde.

Die DEL hat die Klubs übrigens auf ihrer Seite. Eingeführt wurde die neue Regel in enger Zusammenarbeit mit den sportlichen Leitern der 14 DEL-Klubs.

vdv | Stand: 15.08.2017, 14:13