Der Endspurt in der DEL

München wird wahrscheinlich Meister, die Kölner spielen eine gute Rolle, Augsburg überrascht positiv, ein Neuling mischt überraschend weit vorn mit, einige Traditionsvereine haben Probleme - die DEL weist durchaus einige Parallelen zur Fußball-Bundesliga auf. Sieben Spieltage vor dem Ende der regulären Saison und dem gleichzeitigen Beginn der Pre-Playoffs und anschließend der "echten" Playoffs scheinen die Karten größtenteils verteilt zu sein.

München das Maß aller Dinge

An der Spitze trohnt aktuell Titelverteidiger EHC München - das Team von Coach Don Jackson überzeugte auf ganzer Linie, stellt mit Abstand die beste Offensive und hat auch die zweitwenigsten Gegentore kassiert. Verteidiger Konrad Abeltshauser und Topscorer Keith Aucoin sind die Schlüsselspieler beim Meister, der aktuell sechs Zähler Vorsprung auf den ärgsten Verfolger Nürnberg aufweist. Nur einen, beziehungsweise vier Zähler (aber ein Spiel weniger) dahinter stehen wiederum die Adler Mannheim und die Kölner Haie, ehe eine Neun-Punkte Lücke zum Tabellenfünften klafft - das Heimrecht ist für die Playoffs also nahezu schon sicher vergeben.

Tatsächlich scheint es auch, als wären es genau diese vier Teams, die sich Chancen auf den Titel ausrechnen können - aktuell ist aber die Offensivmaschinerie der Münchener definitiv der heißeste Anwärter. Selbst in eigener Unterzahl gelang es dem Meister bereits zwölf Mal, einen Treffer zu erzielen, während 21 Gegentore in Unterzahl ebenfalls der beste Wert der Liga sind - ein Pfund, mit dem man auch in den Playoffs wuchern wird.

Defensivstarke Kölner, überraschende Augsburger

Den enorm defensivstarken Kölnern um Keeper Gustaf Wesslau, den in Überzahl sehr effektiven Adlern aus Mannheim und den Nürnbergern, die in Leonhard Pföderl und Patrick Reimer aktuell die beiden Topscorer der Liga stellen, ist im Idealfall ebenfalls der Titel zuzutrauen. In den Playoffs kann ja traditionell sowieso fast alles passieren, aber tatsächlich ist eindeutig: Die Favoritenrolle liegt bei den Münchenern, die eben auch im vergangenen Jahr in den Playoffs den längeren Atem und die "Killer-Qualitäten" in den entscheidenden Spielen bewiesen haben, die man letztendlich für den Titel braucht.

Treffsicher: Augsburgs Ben Hanowski

Auf Platz fünf, zwar voraussichtlich ohne realistische Meisterschaftschancen, aber dafür mit einer überraschend guten Saison, stehen die Augsburger Panther. Jahrelang kämpfte man in der Fuggerstadt darum, überhaupt in die Pre-Playoffs einzuziehen und scheiterte meist, doch Coach Mike Stewart hat die Mannschaft in seinem zweiten Jahr als Chef an der Bande stabilisiert. Mehr noch: Vor allem in Überzahl sind die Panther eine Macht und in Benjamin Hanowski spielt der zweitbeste Torschütze der gesamten Liga für Augsburg. Bei zehn Zählern Vorsprung auf Rang sieben, der aktuell von Ingolstadt besetzt ist, stehen am Ende dieser Saison wohl ziemlich sicher die Playoffs auf dem Plan.

Auf den Plätzen sieben bis zehn balgt man sich um die beste Ausgangssituation für die Pre-Playoffs - bei neun Punkten Abstand zwischen Wolfsburg auf Rang sechs und Ingolstadt sieht es danach aus, als würde nach oben nur noch im absoluten Ausnahmefall etwas gehen, vor allem weil Augsburg in den letzten Spielen überzeugte und auch Wolfsburg nach kurzer Schwächephase zuletzt zwei Siege einfahren konnte. Gewinnen die Augsburger heute Abend gegen Ingolstadt, dürfte hier alles endgültig entschieden sein.

Gute Pinguine, schwache Pinguine

Die größte Überraschung steht auf Rang acht, die Fischtown Pinguins Bremerhaven dürfen als Neuling schon mal für die Pre-Playoffs planen - bei zehn Punkten Vorsprung auf den elften Platz, wo die Schwenninger Wild Wings stehen, brennt wohl nichts mehr an. Der Einzug in die Playoffs würde die sensationelle Saison der Pinguine krönen und der ist durchaus wahrscheinlich.

Ratlos: Eisbären-Coach Uwe Krupp

Auf dem letzten Rang, der für die Pre-Playoffs berechtigt, steht in den Eisbären Berlin eine der Enttäuschungen der Spielzeit - wenn es ganz, ganz übel laufen sollte und Schwenningen (sieben Punkte Abstand, ein Spiel weniger) oder Düsseldorf (elf Punkte, drei Partien weniger) dahinter noch eine Siegesserie starten, verpasst das eigentlich nominell stark besetzte Team von Trainer Uwe Krupp die Postseason sogar komplett. Dass vor allem die DEG aber noch einmal in Schlagdistanz kommt, erscheint unrealistisch. Auch in der Rheinmetropole hatte man nicht mit einer so schwachen Saison gerechnet - gerade in Unterzahl gleicht die Defensive der Düsseldorfer in dieser Saison einer echten Schießbude und auch in Überzahl bekleckerte man sich nicht wirklich mit Ruhm.

Auf dem letzten Platz liegt der Meister von 2003 - die Krefeld Pinguine. Schon in den letzten zwei Jahren sah es in Krefeld mit Platz zehn und 13 nicht wirklich gut aus, in dieser Saison droht nun tatsächlich der Worst Case, dabei galt der Kader der Krefelder vor dieser Spielzeit als vielversprechender als in den Vorjahren.

Playoff-Start Anfang März

In Sachen Playoffs und Pre-Playoffs sind die Würfel also, wenn alles normal weiterläuft, gefallen. Größtenteils wird nun also um das Heimrecht in den Pre-Playoffs und um eine bessere Platzierung unter den ersten vier Teams und den Rängen fünf und sechs gekämpft. Das klingt auf den ersten Blick eher unspektakulär, kann aber am Ende erfahrungsgemäß den Unterschied im Kampf um die Meisterschaft ausmachen.

Wem das alles trotzdem zu langweilig ist, der sei vertröstet: Am 1. März geht es bereits mit den Pre-Playoffs los, ehe ab dem 7. März dann endgültig die Bärte stehengelassen und die Rasierer weggeschlossen werden und es wieder heißt: "It's Playoff time!"

Stand: 10.02.2017, 12:02