Fischtown Pinguins auf ganz dünnem Eis

Manager Alfred Prey sprach von einem "Traum, der in Erfüllung geht" und Geschäftsführer Hauke Hasselbring von einem "Meilenstein für das Bremerhavener Eishockey" . Als die Fischtown Pinguins Ende Juni die Lizenz für einen Platz in der Deutschen Eishockey-Liga bekamen, war die Freude riesengroß. Schon seit Jahren arbeitet der Klub daraufhin, im Oberhaus des deutschen Eishockeys zu spielen.

Bremerhaven profitierte dabei vom Aus der Hamburg Freezers. Hintergrund: Seit der Saison 2006/07 ist die Auf- und Abstiegsregelung in der DEL abgeschafft. Um frei gewordene Lizenzen müssen sich die Zweitligisten bewerben oder sie können sie Lizenzinhabern abkaufen. Da der Klub wirtschaftlich gesund ist und auch das Stadion DEL-tauglich ist, bekamen die Fischtown Pinguins den Zuschlag. Los geht es am Freitag (16.09.16) mit einem Heimspiel gegen die Grizzlys Wolfsburg.

Kleiner Etat

Ob es aber auch sportlich reicht, ist sehr fraglich. Ihren Etat haben die Pinguins um 20 Prozent auf geschätzte 3,5 Millionen Euro gesteigert. Damit ist der Klub aber immer noch abgeschlagenes Schlusslicht. Selbst die finanzschwächeren Vereine aus Augsburg, Straubing, Krefeld, Schwenningen oder Iserlohn haben rund 1,5 Millionen Euro mehr zur Verfügung. Meister München hat ein Budget von geschätzten 12,5 Millionen Euro.

Neu formiertes Team fast ohne Erfahrung

Auf dem Transfermarkt ist damit nicht viel zu machen. Trainer Thomas Popiesch geht zwar mit einem neu formierten Team ins Rennen, doch von den 17 Zugängen hat genau einer DEL-Erfahrung - Kevin Lavallée von den Iserlohn Roosters. Die anderen Akteure spielten zuletzt in den unterklassigen Ligen Nordamerikas, in Skandinavien oder in der zweiten Liga.

"Irgendjemand hat immer den kleinsten Etat, aber das muss nicht gleichbedeutend mit dem letzten Tabellenplatz sein. Es kommt darauf an, wie hart man arbeitet" , gibt sich Trainer Thomas Popiesch kämpferisch: "Die Mannschaft ist erstligareif, ganz klar." Auch Geschäftsführer Hasselbring ist zuversichtlich. "Jedes Spiel fängt bei Null an. Geld schießt zwar über die Saison gesehen die meisten Tore, aber wir sind schon in der Lage den einen oder anderen öfter mal zu ärgern" , sagt er: "Wir sind der Underdog, der die Großen ärgern will."

Schwenningen noch nicht richtig angekommen

Auch die Schwenningen Wild Wings waren guter Dinge, als sie 2013 ins Abenteuer DEL starteten. Das ließ sich der Klub sogar einiges kosten. Er kaufte den Hannover Scorpions die Lizenz ab - für angeblich 1,2 Millionen Euro. Doch angekommen sind die Schwarzwälder immer noch nicht. Im ersten Jahr wurden sie Vorletzter, danach zweimal Letzter. Der aktuelle Coach Pat Cortina ist der mittlerweile vierte Trainer. Auch die Schwenninger lagen in den vergangenen Jahren im unteren Drittel der Etat-Tabelle.

Ohne Geld kommt man in der DEL nicht weit. Davor schützt auch Tradition nicht. Das musste die Düsseldofer EG 2012 erfahren. Als sich der Hauptsponsor zurückzog, musste der ehemalige Serienmeister den Etat stark kürzen - und landete zweimal in Folge auf dem letzten Platz. Erst als zwei neue Gesellschafter wieder Geld reinbrachten, lief es wieder rund bei der DEG .

Finanziell breit aufgestellt

So etwas kann in Bremerhaven nicht passieren, und darauf sind sie dort auch sehr stolz. 140 Sponsoren hat der Klub - und wenn von denen mal einer abspringt, bedeutet das nicht gleich den finanziellen Ruin. "Das ist unsere Stärke" , sagt Manager Prey und spricht vom "Bremerhavener Weg" . Der erwuchs nicht unbedingt aus einer Philosophie, sondern eher aus der Tatsache, dass es in der Region keinen Großsponsor gibt, der sich im Eishockey engagieren will. Der Etat der Pinguins ist dadurch zwar sehr stabil, doch trotz der 140 Sponsoren bleibt er niedrig.

Die anderen Klubs wollten nicht

Fest steht: Finanziell ist die DEL ein Drahtseilakt. Hamburg, Hannover, Frankfurt, Duisburg, Kassel und noch einige mehr - die Liste der Klubs, die seit der Premierensaison 1994 scheiterten, ist lang. In 22 Jahren DEL erwischte es 18 Vereine. Bremerhaven bekam die Lizenz, weil man als einziger Verein aus der DEL 2 die Unterlagen fristgerecht eingereicht hatte. Die anderen Klubs wollten nicht.

"Für uns ist die DEL zu diesem Zeitpunkt kein Thema" , erklärte Manager Joe Gibbs vom Zweitliga-Meister Kassel Huskies nach dem Aus der Hamburg Freezers. Er werde nicht "mit unüberschaubarem finanziellem Risiko den Eishockeystandort Kassel ohne Not in Gefahr bringen" , so Gibbs. Auch Vizemeister Bietigheim Steelers winkte dankend ab. So bekamen die Pinguins die Lizenz. Dabei war für die die Saison ein Reinfall. Bremerhaven war schon im Viertelfinale an den Dresdner Eislöwen gescheitert. Keine guten Voraussetzungen.

Stand: 16.09.2016, 09:25