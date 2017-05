Sturm gibt deutschen Kader für die Eishockey-WM bekannt

Sportschau | 02.05.2017 | 00:48 Min.

Eishockey-Bundestrainer Marco Sturm hat für die Heim-WM 25 Spieler nominiert, zwei weitere Plätze hält der ehemalige Profi dabei für Nachrücker aus der NHL frei. In der Generalprobe gegen Lettland überzeugte Frederik Tiffels, der in den USA am College spielt.