Sein nächster Gegner wird im spanischen Duell zwischen Cristo Reyes und Antonio Alcinas ermittelt. Zuvor hatte sich der Bochumer in seiner Vorrundenpartie mit 2:0 gegen den Russen Alexander Oreschkin durchgesetzt.

In der Vorrunde wird im Modus "best of 3 sets" gespielt. Für Münch ist es die zweite WM-Teilnahme nach 2012, als er in der zweiten Runde gescheitert war.

dpa | Stand: 19.12.2017, 21:14