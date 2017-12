Taylor warf am späten Freitagabend (29.12.2017) in einem mitreißenden Match Mitfavorit Gary Anderson aus Schottland mit 5:3 aus dem Turnier und untermauerte damit in London seine Ambitionen, zum Abschluss seiner Karriere noch einen letzten Titel einzufahren - es wäre sein 17. bei einer Weltmeisterschaft. "Mir geht es gut. Ich habe gekämpft, mein Energie-Level ist runtergegangen", sagte Taylor, der im Anschluss an die WM nur noch bei Exhibitions antreten will.

Taylor trifft auf Lewis

Im Match gegen Anderson zeigte sich Taylor noch einmal von seiner besten Seite. Zwölf Aufnahmen mit der höchsten Punktzahl von 180 Punkten lieferte der Engländer, 50 Prozent seiner Doppelfelder traf er. "Es ist fantastisch, wenn die Fans meinen Namen grölen" , sagte Taylor noch auf der Bühne. Im Halbfinale trifft Taylor nun auf Überraschungsmann Jamie Lewis. Der Waliser hatte den Weltranglistenzweiten Peter Wright aus Schottland geschlagen und gewann auch sein Viertelfinale gegen den Engländer Darren Webster (5:0) fast mühelos.

Van Gerwen zittert sich ins Halbfinale

Auch van Gerwen steht im Halbfinale, musste aber in einem packenden Match gegen seinen niederländischen Landsmann Landsmann Raymond van Barneveld lange zittern. Am Ende setzte sich der 28-jährige van Gerwen mit 5:4 durch. "Ich bin wirklich froh, dass ich als Sieger herausgekommen bin" , sagte van Gerwen nach dem Match, "ich habe nicht gedacht, dass Barney so stabil sein würde." Er sprach von einer "besonderen Partie, weil wir beide Niederländer sind. Am Ende war ich vielleicht der etwas Glücklichere."

In der Runde der letzten vier Spieler trifft van Gerwen zunächst an diesem Samstag auf den Engländer Rob Cross, der sich bereits am Nachmittag gegen den Belgier Dimitri Van den Bergh mit 5:4 durchgesetzt hatte. An Neujahr könnte es dann zum Traumfinale zwischen van Gerwen und Taylor kommen.

dpa/sid/red | Stand: 30.12.2017, 11:01