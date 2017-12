Der 16-malige Champion besiegte bei seinem letzten Turnier als Profi seinen englischen Landsmann Justin Pipe 4:0. Nach den 25. Titelkämpfen der Professional Darts Corporation (PDC) wird der 57-Jährige seine Karriere beenden.

Schwerer Gegner wartet auf "The Power"

Im Achtelfinale wartet auf "The Power" eine anspruchsvolle Aufgabe. Am 28. Dezember bekommt es der Sechste der PDC-Geldrangliste mit dem früheren Jugend-Weltmeister Keegan Brown zu tun. Der 25 Jahre alte Engländer, der in der ersten Runde überraschend den Spitzenspieler James Wade besiegte, hat gegen Taylor eine Bilanz von 2:2.

Kevin Münch lauert auf seine Chance

Aus deutscher Sicht ist noch Kevin Münch (Bochum) vertreten, der mit einem Coup gegen den zweimaligen Champion Adrian Lewis in die zweite Runde eingezogen war. Sein Gegner ist am 27. Dezember der Spanier Antonio Alcinas. Die WM ist mit der Rekordsumme von umgerechnet 2,1 Millionen Euro dotiert.

sid/red | Stand: 24.12.2017, 12:05