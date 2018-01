Schnell geriet der 57 Jahre alte Taylor im Londoner Alexandra Palace in 0:2- Satzrückstand – sein 30 Jahre jüngerer Herausforderer zeigte nicht den Hauch von Nervosität in seinem erst sechsten WM-Spiel. Ein frühes Zeichen von Cross großer Stärke: Er beendete den zweiten Satz mit einem High-Finish von 167.

Publikum schnell ungewöhnlich still

Auch Satz drei ging nach einem Finish von 153 Punkten an den Ost-Engländer Mit seinem überragenden Final-Beginn zog der Newcomer das zuerst verduzt dreinblickende Publikum auch auf seine Seite. Cross hatte vor der Partie damit gerechnet, nicht nur gegen Taylors Routine, sondern auch gegen dessen treue Anhängerschaft und dessen Lautstärke anspielen zu müssen. Doch die Fans zeigten sich fair und unterstützten beide Spieler gleichermaßen.

Taylor wehrt sich

Die Partie schien sich mit Beginn von Satz Nr. vier zu drehen: Taylor stellte schnell auf auf 1:0 und schaffte mit einem guten 151-Finish das Break zum 2:0. Völlig unbeeindruckt verwandelte der Routinier seine erste Chance zum dritten Leg-Gewinn und erzielte so den Anschluss zum 1:3 nach Sätzen.

Taylor verpasst "9-Darter" hauchdünn

Stark auch Taylors Beginn von Satz fünf: Nur hauchdünn verpasste der bekannteste Dartspieler der vergangenen 20 Jahre den "9-Darter", als er die Doppel-12 verfehlte. Damit ließ er die Chance auf einen Bonus von 20.000 Pfund aus, die für das perfekte Spiel ausgelobt werden: mit nur neun Pfeilen von 501 auf null Punkte kommen. Damit war Taylors Niederlage in dieser Partie besiegelt. Cross erhöhte ohne Schwächephase auf 6:1 nach Sätzen.

Mutmachende Gesänge

Im achten Satz feierten die Fans ein überragendes 3:0 von Taylor, der sich zwischendurch immer wieder mit seinem Gegner fair abklatschte. Mit Gesängen feierten die Zuschauer den abtretenden Star. Aber dann zog Rob Cross durch und verwandelte seinen ersten Match-Dart.

"Das war mein Leben über 30 Jahre lang. Ich habe noch einmal alles versucht und das Finale erreicht und bin froh, wie es gelaufen ist" , sagte der gerührte Taylor, nachdem er das perfekte Ende einer glorreichen Laufbahn verpasst hatte. "Thank you" schrieb er auf ein Schild und zeigte es seinen immer weiter singenden Fans. "Er war so, wie ich es vor 25 Jahren war" , lobte Taylor seinen siegreichen Rivalen.

Für seinen Triumph erhält Cross 400.000 Pfund (ca. 475.000 Euro), Taylor versüßt sich seinen "Renteneintritt" mit immerhin noch 170.000 Pfund.

The Power tritt ab

Phil Taylor

Bereits vor der WM 2017/18 war klar, dass Phil "The Power" Taylor seinen letzten WM-Auftritt im "Ally Pally" absolvieren würde: "Ich bin eines Morgens aufgewacht und wusste, dass jetzt Schluss ist. Ich möchte dieses Leben nicht mehr ", hatte der Engländer aus Stoke-on-Trent Sport1 gesagt. Der Spieler, der Darts "salonfähig" machte, wird künftig noch Showkämpfe bestreiten, will sich aber viel mehr um seine Familie kümmern.

Jo Herold | Stand: 02.01.2018, 00:26