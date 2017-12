Der 57-jährige Engländer schlug am Donnerstagabend Landsmann Keegan Brown im Achtelfinale erwartungsgemäß mit 4:0 und steht damit in London unter den besten Acht. Dort trifft "The Power", der nach der WM seine Karriere als Darts-Profi beendet, entweder auf den zweimaligen Weltmeister Gary Anderson oder Steve West.

Keine Deutsche mehr am Start

Einige andere Favoriten wie der Schotte Peter Wright oder die Engländer James Wade und Dave Chisnall sind beim wichtigsten Turnier des Jahres bereits gescheitert. Auch deutsche Profis sind nicht mehr vertreten.

