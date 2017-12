Der 28 Jahre alte Niederländer schlug zum Auftakt des Turniers am Donnerstagabend in London seinen Landsmann Christian Kist mit 3:1 und wurde seiner Favoritenrolle damit gerecht. In der nächsten Runde trifft van Gerwen am 22. Dezember auf den Engländer James Wilson.

Rekord-Weltmeister Phil Taylor, der nach der WM seine Karriere beendet, startet heute (15.12.) gegen seinen britischen Landsmann Chris Dobey. Die deutschen Profis Martin Schindler und Kevin Münch greifen erst in der kommenden Woche ins Geschehen ein. Insgesamt starten 72 Profis bei dem Turnier im Alexandra Palace.

Van Gerwen: Taylor der "perfekte Rivale"

Michael van Gerwen äußerte sich vor seinem Auftaktsieg noch zu seinem mutmaßlich härtesten Gegner, dem scheidenden Rekord-Champion Phil Taylor. "Er ist der perfekte Rivale und verdient jede Anerkennung, die man ihm geben kann. Zwischen uns herrscht Respekt, und Phil weiß, dass mein Top-Level höher ist als seins", sagte der Niederländer. Van Gerwen ergänzte: "Ehrlicherweise denke ich, dass ich ihn schlagen würde, wenn wir weider unser bestes Niveau zeigen."

Video starten, abbrechen mit Escape Darts-WM 2018 - Fakten und Favoriten | Sportschau.de | 11.12.2017 | 00:56 Min. | Verfügbar bis 11.12.2018 | Das Erste

dpa / red | Stand: 13.12.2017, 11:44