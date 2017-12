Münch will bei Darts-WM Geschichte schreiben

Es ist das Duell zweier Außenseiter. Bei der Darts-WM im Londoner Alexandra Palace kämpfen in der zweiten Runde der Deutsche Kevin Münch und der Spanier Toni Alcinas am Mittwoch (27.12.2017) um den Einzug ins Achtelfinale.

Der 29 Jahre alte Münch hatte in Runde eins völlig überraschend den zweimaligen Weltmeister Adrian Lewis aus England besiegt. Alcinas setzte sich anschließend gegen seinen Landsmann Cristo Reyes durch, auch damit hätte kaum jemand gerechnet. Münch hat nun gute Chancen, in London eine Runde weiter zu kommen. Er würde damit Geschichte schreiben. Noch nie stand ein deutscher Spieler bei einer Darts-WM in Achtelfinale.

Weihnachtstage daheim verbracht

Münch hat die Weihnachtstage daheim verbracht. Nach seinem Überraschungs-Erfolg gegen Lewis reiste er nach Bochum, um mit der Familie zu feiern. Am zweiten Weihnachtstag ging es für den Linkshänder dann zurück nach London.

Die englische Presse feierte den Sieg gegen Lewis als Riesensensation. "Kevin Münch sorgt für die größte Darts-Überraschung aller Zeiten" , titelte die Zeitung "The Mirror", und nach Ansicht der "Sun" wurde "Adrian Lewis von einem deutschen Landschaftsgärtner schreiend aus dem Ally Pally befördert".

Darts-Profi oder Landschaftsgärtner

Münch selbst rang nach seinem Coup um Worte. "Das ist so geil! Ich bin total durch und fertig wie 100 Brote", sagte der Halbprofi. Der schaffte gegen Lewis das Kunststück, ganze acht Mal die Maximalpunktzahl 180 zu erreichen. So oft ist dies im bisherigen Turnier noch keinem Spieler gelungen.

In London entscheidet sich wohl auch Münchs berufliche Zukunft. Zurzeit ist "The Dragon" von seinem Job freigestellt. "Wenn es als Profi klappt, dann klappt es - wenn nicht, bin ich ab 1. April wieder Landschaftsgärtner" , sagte er.

dpa/sid/red | Stand: 27.12.2017, 08:30