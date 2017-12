In einem packenden Match besiegte der 28-jährige van Gerwen seinen 22 Jahre älteren Landsmann am Freitagabend (29.12.17) in London 5:4. In der Runde der letzten vier Spieler trifft van Gerwen an diesem Samstag auf den Engländer Rob Cross, der sich bereits am Nachmittag gegen den Belgier Dimitri Van den Bergh mit 5:4 durchgesetzt hatte. "Ich bin wirklich froh, dass ich als Sieger herausgekommen bin" , sagte van Gerwen nach dem Match, "ich habe nicht gedacht, dass Barney so stabil sein würde." Er sprach von einer "besonderen Partie, weil wir beide Niederländer sind. Am Ende war ich vielleicht der etwas Glücklichere."

Lewis weiterhin bärenstark

Ebenfalls im Semifinale steht Jamie Lewis aus Wales. Er ließ dem Engländer Darren Webster beim 5:0 keine Chance und spielt nun gegen den Sieger der Partie von Rekordweltmeister Phil Taylor gegen den Schotten Gary Anderson, der den Titel 2015 und 2016 holte.

dpa/sid/red | Stand: 29.12.2017, 22:22