Alba Berlin - wenn der Profitrainer den Schulsport übernimmt

Sportschau.de | 14.11.2017 | 03:15 Min. | Verfügbar bis 27.11.2018 | Das Erste

Es wird viel gemeckert über den Schulsport - man kann aber auch konstruktiv an einem besseren Sportunterricht arbeiten. So wie Henning Harnisch, Basketball-Europameister 1993 und Vize-Präsident von Alba Berlin. Er schickt seine Jugendtrainer an Grundschulen, um gemeinsam mit den Lehrern den Unterricht zu verbessern.