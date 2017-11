Sportvereine zieht es an die Schulen

" Der Vereinssport hat es bisher überwiegend geschafft, demografische und infrastrukturelle Bevölkerungsrückgänge zu kompensieren ", so Boris Rump, Referent für Bildung beim Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB). Und auch die Befürchtungen in Bezug auf die Ganztagsschulen haben sich nicht bestätigt.

"Institutionalisierung des Kinder- und Jugendalters"

Mehr als die Hälfte aller Schüler in Deutschland wird mittlerweile in Schulen mit Ganztagsangebot unterrichtet. Der Erziehungswissenschaftler Thomas Rauschenbach spricht von einer " Institutionalisierung des Kinder- und Jugendalters ".

Wo früher ein Dreiklang aus Zuhause, Schule und Verein geherrscht habe, würden die Kinder heute " in einem Ausmaß und einer Intensität durch pädagogische Institutionen geprägt, wie das in keiner Generation zuvor denkbar war ." Die Folge: Der alte Dreiklang ist passé und die Kinder gehen nicht mehr wie selbstverständlich nach der Schule zum Sport im Verein.

Aus Sportverein wird "Sozialverein mit Sportangebot"

Für die Vereine heißt das, ihren potenziellen Mitgliedern einen Schritt entgegen zu gehen - am besten direkt in die Schule. Der Sport-Club Budokan Maintal in Hessen hat diesen Weg eingeschlagen. Am Anfang habe die Idee gestanden, mit Sport-Arbeitsgemeinschaften in den Schulen die Mitgliederbasis zu vergrößern, erinnert sich Vorstandsmitglied Andreas Toth. Das habe vereinzelt auch geklappt.

Doch viel stärker sei die Wirkung dieses Engagements auf den Verein gewesen. Wie früher nimmt der Sport-Club an Meisterschaften teil, richtet selbst Turniere aus und hat feste Trainingszeiten. Doch mittlerweile beschäftigt der Verein auch 30 Angestellte, hat die Trägerschaft für Kinderbetreuung an mehreren Ganztagsschulen übernommen und arbeitet eng mit der Kommune bei der Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen zusammen. Aus dem Sportverein sei mittlerweile ein " sozial engagierter Verein mit Sportangebot " geworden, so Toth.

Kooperationen in allen Bundesländern

Das Beispiel aus Maintal ist außergewöhnlich, zeigt aber, wie weitgefächert die Möglichkeiten der Kooperation zwischen Schule und Verein sein können. Finanziell und organisatorisch werden die gemeinsamen Projekte in den Bundesländern mit einer Vielzahl von Landesprogrammen unterstützt. Ein Blick auf die Karte zeigt, dass vor allem im Osten Deutschlands die Vereine stark in das Ganztagsangebot der Schulen eingebunden sind.