Rennen und Reisen

Fahrer beim Cape Epic

Wer in der näheren Umgebung schon viele Rennen mitgemacht hat und nach neuen Herausforderungen sucht, für den gibt es international reizvolle Rennen.

So gilt das Cape Epic in Südafrika als das härteste Etappenrennen von allen. Neun Tage fegen hier 650 Profi- und Nicht-Profi-Teams die insgesamt 700 Kilometer entlang und legen dabei 15.000 Höhenmeter alleine mit der Kraft der Beine zurück. Die Strecken führen entlang der schönsten Pässe Südafrikas, und das Rennen wird nicht ohne Grund als die Tour de France des Mountainbikens bezeichnet.

=> Termin: 19.-26.03.2017

Gleiches gilt für das 3-Tage-Rennen Epic Israel, das 2017 zum fünften Mal stattfinden wird. Strecken und Regionen sind jedes Jahr unterschiedlich - 2016 waren erstmalig Galiläa und die Golanhöhen zentraler Punkt.

Der Austragungsort in der Nähe von Syrien und dem Libanon hält die meisten Mountainbiker dabei nicht ab, so dass im Schnitt 600 Fahrer teilnehmen und in Zweier-Teams um die besten Plätze kämpfen. 260 Kilometer und 4.500 Höhenmeter, Single Trails, staubige Wüstenwege und starke Gefälle fordern bei weit über 30°C das Können jedes Einzelnen. Eine Medaille gibt es nur, wenn man alle drei Etappen erfolgreich beendet.

=> Termin: 14.-16.09.2017

Wer gut mit Hitze und der Angst vor gefährlichen Tieren umgehen kann, ist in Australien bei der Crocodile Trophy richtig. Acht Tage, 650 Kilometer und 13.000 Höhenmeter warten auf die Fahrer aus aller Welt - nachts wird gezeltet, und die Temperaturen können auf bis zu 10°C sinken - eine Challenge in jeglicher Hinsicht.

=> Termin: 15.-22. 09.2017

Ein schönes Event inklusive Inselhopping ist das 4 Island Stage Race in Kroatien. Vier Tage lang geht es Offroad quer über die Inseln Krk, Rab, Cres und Losini in der Kvarner Bucht, das Meer immer in Sichtweite.

=> Termin: 18. . 23. 04.2017