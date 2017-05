Volle Küsten: Portugal profitiert vom Trendsport Surfen

Sportschau | 05.05.2017 | 03:12 Min.

Die Hotels an Portugals Küsten sind ausgelastet. Grund ist die stetig wachsende Zahl an Surfern, die es besonders in den warmen Monaten an den Atlantik zieht. Wirtschaftlich profitieren die Portugiesen vom Surf-Boom enorm - einzig der Einsamkeit der Strände wird nachgetrauert.