Die Zuschauer hatten sich bestimmt mehr von der letzten Runde erhofft. Denn bisher war es ordentlich zur Sache gegangen. Geldscheine flogen durch die Luft, es wurde gepöbelt, es wurde gehetzt, es wurde geschupst. Da hätte es doch gepasst, wenn die letzte Pressekonferenz zwischen Floyd Mayweather und Conor McGregor in einer handfesten Auseinandersetzung ausgeartet wäre. Doch es blieb beim üblichen Getöse der beiden Kontrahenten. " Ich werde diesen Mann umhauen. Ich bin auf einem ganz anderen Level als er" , tönte McGregor, worauf Mayweather entgegnete: " Ich habe ein Kinn aus Granit. Und erinnere Dich daran: So wie Du austeilst musst Du auch einstecken können."

600 Millionen Dollar im Spiel

Es sind die gleichen verbalen Scharmützel, die sich beide Kämpfer schon seit Monaten liefern, um Werbung für ihr Aufeinandertreffen im Ring am 26. August in Las Vegas zu betreiben. Als "Kampf des Jahrhunderts" wird das Event vom amerikanischen Sender SKY Sport US angepriesen. Stolze 100 Dollar verlangt SKY US von seinem Zuschauer für den Kampf. Um diesem Status gerecht zu werden, scheuten Mayweather und McGregor im Vorfeld keine Mühen. In Los Angeles, Toronto, New York und London mobilisierten sie die Massen und heizten die Stimmung durch ihre proletenhaftes, dekadentes Auftreten an. Medienberichten zufolge rechnen die Veranstalter mit Einnahmen von mehr als 600 Millionen Dollar (508 Millionen Euro). Mayweather soll laut "New York Post" knapp 200 Millionen Dollar erhalten. McGregor winken immerhin noch 100 Millionen Dollar. "Da steckt natürlich eine geniale PR -Strategie dahinter" , sagt Eik Galley, der als ARD -Kommentator schon zahlreiche Boxkämpfe kommentiert hat. In Puncto Aufmüpfigkeit übertrumpfte McGregor sogar seinen Kontrahenten aus den USA .

Vom Klempner-Lehrling zum Superstar

Die Geschichte des Iren liest sich wie die des wahrgewordenen amerikanischen Traumes. In bescheidenen Verhältnissen aufgewachsen und als Klempner-Lehrling unglücklich, brach McGregor auf, um die Welt des Kampfsports zu erobern. Schnell machte er sich als Mixed-Martial-Arts-Kämpfer ( MMA ) in der Ultimate Fighting Championship ( UFC ) einen Namen. Mixed Martial Arts gilt als äußerst brutaler Sport, in der nahezu alles erlaubt ist und Techniken aus sämtlichen anderen Kampfsportarten kollektiviert werden können. In diesem Metier entpuppte sich McGregor zweifelsohne als einer der Besten. Der Ire ist bisher der einzige UFC -Kämpfer, der den Weltmeistertitel gleichzeitig in zwei Gewichtsklassen trägt. In 21 Kämpfen knockte er seine Kontrahenten mit seiner berüchtigten linken Klebe 18 Mal aus, lediglich dreimal verließ er in den Ring als Verlierer – zuletzt 2016.

Video starten, abbrechen mit Escape Mayweather gegen McGregor - verbaler Schlagabtausch vor dem Kampf | Sportschau | 24.08.2017 | 00:59 Min. | Verfügbar bis 24.08.2018 | Das Erste

Mayweathers einmaliger Kampfrekord

Obwohl sich diese Bilanz durchaus eindrucksvoll liest, reicht sie bei weitem nicht an den Kampfrekord von Mayweather heran. Der Amerikaner, der nie einen Hehl daraus gemacht hat, mit dem Boxen möglichst viel Geld verdienen zu wollen und daher den Spitznamen "Money" trägt, ist in 49 Kämpfen ungeschlagen. Er war Weltmeister in fünf verschiedenen Gewichtsklassen und schlug in seinem bis dato letzten Kampf 2015 die philippinische Legende Manny Pacquiao, der sich bereits in sieben Gewichtsklassen zum Titelträger krönte.

Auch Ali ließ sich einst verleiten

Und jetzt soll also ausgerechnet ein UFC -Kämpfer den vermeintlich besten Boxer aller Zeiten besiegen. Ein ähnliches Aufeinandertreffen hatte es vor über 40 Jahren schon einmal gegeben. "Der Kampf erinnert mich an Muhammad Ali gegen den Wrestler Antonio Inoki, da gab es vorher auch einen großen Hype und die Empörung war nachher groß" , sagt ARD -Experte Galley. Auch damals standen sich die beiden größten Sportler ihre Zunft im Ring gegenüber. Gekämpft wurde allerdings nach einem speziellen Reglement, das den heutigen MMA -Regeln ähnelt. Die skurrile Auseinandersetzung wurde am Ende unentschieden gewertet. Es gab also keinen Sieger, aber viele empörte Zuschauer, die ihr Geld für die lustlose Performance der beiden Kämpfer zurückforderten. Kritiker und Fans bezeichneten diesen Auftritt Alis als den peinlichsten seiner Karriere.

Lennox Lewis spottet

Auch Mayweather und McGregor mussten für ihr Duell schon reichlich Kritik einstecken. Es wird nämlich nach traditionellen Boxregeln gekämpft, also in der Domäne des ungeschlagenen Mayweathers. "Es wird so ein großer Hype gemacht, aber ich kann das als Boxkampf nicht ernst nehmen. Ich würde einen Kampf wie diesen nicht als Kampf werten" , wetterte der ehemalige amerikanische Schwergewichtsweltmeister Lennox Lewis im Interview mit BBC Radio 5, um dann zu dem Fazit zu gelangen: "Kein anderer der 49 vorherigen Boxer, die versucht haben Floyd Mayweather zu besiegen, hat herausgefunden, wie man Mayweather schlagen kann. Jetzt versucht ein UFC -Kämpfer, der noch nie geboxt hat, ihn zu schlagen? Ich denke das ist eine Farce." ARD-Kommentator Galley sieht das ähnlich: "Sportlich ist die Veranstaltung natürlich höchst fragwürdig" , betont er.

McGregor ist krasser Außenseiter

Es drängt sich nämlich die Frage auf, wie sich McGregor binnen weniger Monate die Technik und den Bewegungsapparat eines Boxers derart aneignen soll, um einem absoluten Weltklassemann Paroli bieten zu können. "Der Bewegungsablauf in der MMA ist ein völlig anderer, weil die Kämpfer auch unter der Gürtellinie getroffen werden können", analysiert Galley. McGregor tönte zwar, dass er seine Sparringspartner reihenweise K.O. geschlagen hätte, diese Masche kann aber auch Teil der Zirkusnummer sein, um den Kampf noch weiter aufzuplustern. Dem Iren wird jedenfalls am Samstag nur wenig zugetraut. " Verlieren kann eigentlich nur Mayweather, weil McGregor in einer anderen Sportart antritt und deshalb der krasser Außenseiter ist" , bestätigt Galley.

Selbst wenn McGregor aus unerfindlichen Gründen ein Sieg gelingen sollte, wird Mayweather die Niederlage wohl verschmerzen können. Ein Blick auf seinen Kontostand dürfte das Gemüt von "Money" ganz schnell wieder erhellen. " Die Beiden lachen jetzt schon" , sagt Galley. Der Verlierer ist wohl vielmehr der Sport.

Stand: 25.08.2017, 09:30