Wladimir Klitschko beendet Box-Karriere

Packendes Abschiedsgefecht

Der Ukrainer hatte seinen letzten Kampf Ende April in London gegen den vierzehn Jahre jüngeren Joshua verloren. In 69 Kämpfen lautet die abschließende Bilanz von "Dr. Steelhammer" 64 Siege, davon 54 durch KO und fünf Niederlagen.

Anthony Joshua kämpft gegen Wladimir Klitschko

Nach seiner vierten - der Punktniederlage gegen Tyson Fury am 28. November 2015 - und dem damit einhergehenden Verlust seiner Weltmeistertitel, hatten Beobachter schon über die abnehmende Leistungsfähigkeit des jahrelangen Dominators der Schwergewichtsszene spekuliert.

Doch Klitschko kam nach der schwachen Vorstellung noch einmal zurück, trat gut eineinhalb Jahre später als Außenseiter gegen den möglicherweise talentiertesten Schwergewichtschampion seit Mike Tyson an und hatte Joshua sogar zwischenzeitlich zum ersten Mal in dessen Profi-Laufbahn auf den Brettern.

Einer der größten Boxer aller Zeiten

In den Augen vieler Experten gilt dieses Aufeinandertreffen als der beste Schwergewichtskampf seit vielen Jahren - was unter anderem auch an Klitschko und dessen bereits 2012 zurückgetretenen Bruder Witali lag. Zu groß war die Dominanz der Brüder, die in ihrer Karriere nie gegeneinander antraten, "weil wir das unserer Mutter versprochen haben". Mit ihrer Reichweite, ihrer Fitness und ihren zermürbenden Jabs sorgten sie meist dafür, dass die Kontrahenten kaum einmal in Schlagdistanz kamen.

Wenn sie dann mal verloren, war das meist das Resultat aus eigenen Fehlern gegen Gegner, die sie an einem "guten" Tag normalerweise souverän besiegt hätten - richtig spannend oder packend waren die wenigstens Kämpfe der beiden, wenn man mal vom Duell Witalis gegen Lennox Lewis absieht.

Nun beendet Wladimir Klitschko seine Karriere also mit zwei Niederlagen in Serie - von der aber nur die erste gegen Tyson Fury so richtig schmerzen dürfte, denn mit der zweiten hat der Mann, der erstmals im Jahr 2000 gegen Chris Byrd Weltmeister wurde, sein Vermächtnis als einer der größten Boxer aller Zeiten wieder hergestellt.

sid/red | Stand: 03.08.2017, 10:34