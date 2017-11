Manuel Charr hat doch keinen deutschen Pass

Damit wäre Charr bürokratisch gesehen doch nicht der erste deutsche Schwergewichts-Champion seit 85 Jahren.

Mögliches Strafverfahren

Der 33-Jährige sagte am Dienstag (28.11.2017) dem "Express": "Mein Einbürgerungsverfahren liegt wegen eines möglichen Strafverfahrens auf Eis" . Dennoch sei er optimistisch, dass die Angelegenheit bald geregelt werde. "Das wird gerade von meinen Anwälten geklärt, und dann hoffe ich, meinen Pass endlich abholen zu dürfen. Aber letztlich ist es nur ein Stück Papier. Was zählt ist, dass ich mich vom Herzen her als Deutscher fühle."

Verteidigung gegen Fres Oquendo

Charr, der nach Anordnung des Weltverbandes WBA seinen Titel gegen den in Puerto Rico geborenen US-Amerikaner Fres Oquendo verteidigen muss, wurde im vom Bürgerkrieg zerrütteten Libanon geboren. Im Alter von fünf Jahren floh er mit seiner Mutter und fünf Geschwistern nach Deutschland. Am vergangenen Samstag hatte er in Oberhausen mit seinem Punktsieg gegen den Russen Alexander Ustinow den vakanten WBA-Titel gewonnen.

In den vergangenen Tagen hatte es vermehrt Diskussionen um Charrs Nationalität gegeben. Er selbst hatte in der "Bild" zunächst behauptet, den deutschen Pass seit eineinhalb Jahren zu besitzen.

sid/dpa/red | Stand: 28.11.2017, 17:27