Der 40 Jahre alte Ex-Weltmeister setzte sich in dem wenig spektakulären, aber unterhaltsamen Vergleich in Las Vegas mit dem elf Jahre jüngeren Vorzeigekämpfer aus der boomenden MMA nach Abbruch in der zehnten Runde (Technischer K.o.) durch und schickte McGregor zurück in den Käfig.

"Mein letzter Kampf"

"Ein Sieg ist ein Sieg" , sagte Mayweather und wehrte sich gegen Kritiker, die mehr Angriffsaktionen von ihm erwartet hatten. In den Ring zurückkehren wird der beste Defensivboxer der Welt definitiv nicht: "Das war heute mein letzter Kampf. Das ist sicher." McGregor, der zu Beginn des Kampfes einige Runden für sich entscheiden konnte, ärgerte sich über den Abbruch. "Ich hätte gerne noch die letzten Runden geboxt. Dann hätte ich eben auf dem Boden gelegen, egal. Der Kampf hätte weitergehen müssen" , sagte der 29-Jährige, der eine Rückkehr in den Boxring nicht ausschließen wollte.

Mayweather nur zu Beginn mit Problemen

Vor 20.000 Zuschauern in der ausverkauften Arena am Strip hatte Mayweather zunächst Probleme mit den wechselnden Auslagen und der längeren Reichweite des Iren. Im Laufe des Kampfes stellte sich der Favorit aber besser auf den Stil ein und setzte klarere Treffer. McGregor agierte zunächst erstaunlich diszipliniert und bewegte sich sehr gut. In der ersten und dritten Runde hatte er Vorteile. Später klammerte der gelernte Klempner jedoch, war am Ende seiner Kräfte.

Ende eine Frage der Zeit

"Ich bin wirklich überrascht, wie gut er boxt" , sagte der ehemalige Box-Weltmeister Wladimir Klitschko. Allerdings boxte Mayweather zunächst auch sehr verhalten, setzte nur selten nach. Nachdem er in der neunten Runde einen Tiefschlag erhalten hatte, erhöhte der Protzboxer das Tempo und schlug endlich Kombinationen. In der zehnten Runde war das Ende des Kampfes nur eine Frage der Zeit.

Uralt-Rekord gebrochen

Mayweather, der mit schwarzer Maske und schwarzer Kapuzenjacke in den Ring kam, brach durch den Sieg den Uralt-Rekord von Rocky Marciano aus dem Jahr 1955, der 49 Siege auf dem Konto hatte.

Nach monatelangen Verhandlungen hatten sich beide Kämpfer im Vorfeld geeinigt, nach Boxregeln anzutreten. Mayweather hat angeblich ein Startgeld von 84 Millionen Dollar kassiert, McGregor, Star beim MMA-Marktführer Ultimate Fighting Championship (UFC), soll 62 Millionen Dollar erhalten haben.

Thema in: Sport aktuell, Deutschlandfunk, Sonntag, 27.08.17, 22.50 Uhr

Stand: 27.08.2017, 10:00