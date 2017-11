Der einstimmige Punkt-Sieg, der am Samstagabend (25.11.17) um 23.07 Uhr verkündet wurde, war am Ende hochverdient, auch wenn er sich zu Beginn nicht unbedingt abgezeichnet hatte.

"Jetzt hat Deutschland sein Wintermärchen" , jubelte Charr sofort nach dem Kampf. "Ich habe alles erlebt, einen Bauchschuss, zwei neue Hüftgelenke - aber ich habe mich durchgebissen. Vor zwei Wochen ist mir im Training noch die Augenbraue aufgeplatzt, das habe ich meinem Team aber gar nicht verraten."

Verhaltener Beginn

Charr sichtlich beeindruckt begonnen: von der großen, vielleicht sogar einmaligen Chance, aber durchaus auch von seinem massigen Gegenüber. Der gebürtige Libanese versteckte sich zunächst hinter seiner hochgezogenen Doppeldeckung und ließ die Schläge des Russen relativ passiv über sich ergehen.

Nach dem ersten Gong bewegte er sich jedoch mehr und traute sich auch selbst den in oder anderen Konter zu - den er unter dem Jubel der Box-Fans in Oberhausen auch ins Ziel brachte.

Auf Augenhöhe

Ustinov war sofort anzumerken, dass er Probleme mit einem beweglichen Gegenüber hat und mit zunehmender Kampfdauer kam Charr besser in Schwung. Dass er erst vor sechs Monaten zwei künstliche Hüftgelenke eingesetzt bekommen hatte, war in dieser Phase kein Handicap mehr: Der Wahl-Kölner, der 2015 durch einen Bauchschuss schwer verletzt worden war, war ab der zweiten Runde im Kampf angekommen und bewegte sich zumindest auf Augenhöhe.

"Bewegen, bewegen, nicht stehenbleiben!" Das waren immer wieder die Kommandos aus seiner Ringecke. Und Charr hielt sich daran, nutzte den gesamten Ring, ließ aber der linken Führhand zu selten die rechte Schlaghand folgen. Ende der fünften Runde streute Charr dann auch mal einen Aufwärtshaken ein, wirkte immer selbstbewusster, ließ aber auch die Deckung manchmal recht weit absinken.

Ustinow gerät ins Wanken

Ab der sechsten Runde musste der Cutman in Charrs Ecke sich vermehrt um seine linke Augenbraue kümmern, doch die Blutung hielt sich in Grenzen. Es war insgesamt kein wirklich sauberer Kampf, es wurde viel gehalten, viel geklammert - aber in der siebten Runde gab es plötzlich eine Wende.

Nach einer Minute nagelte Charr eine Linke an den Kopf von Ustinow, der tatsächlich ins Wanken geriet- und diesmal setzte der "Diamond Boy" auch hervorragend nach. Charr beherrschte nun den Kampf, setzte Treffer um Treffer und zeigte nun mit aller Macht, dass er an diesem Abend deutsche Box-Geschichte schreiben wollte.

Niederschlag in der achten Runde

Danach nahm Charr ein wenig das Tempo raus - doch am Ende der achten Runde setzte er den vielleicht härtesten Treffer seiner Karriere. Eine krachende Linke traf Ustinow am Auge - und der Russe ging schwer getroffen auf die Bretter. Ustinow trug dabei eine klaffende Wundde unter dem linken Auge davon, der Gong rettete ihn zunächst, doch auch in der neunten Runde setzte Charr wieder nach.

Ustinow zeigte nun zwar beeindruckende Nehmerqualitäten, wurde aber immer unbeweglicher und konnte selbst kaum noch einen Treffer landen. Charr blieb ruhig und beherrscht, wollte sichtlich nicht überdrehen, eine boxerisch in dieser Phase herausragende Vorstellung.

Konditionell voll auf der Höhe

Auch konditionell wirkte der 33-Jährige voll auf der Höhe und bot dem immer statischer werdenden 2,02-Meter-Hünen keine Trefferfläche mehr. Ustinow merkte spätestens ab der zehnten Runde, dass er sein Heil nur noch in einem K.o. finden würde, Doch Charr ließ den Russen nicht mal mehr in die Nähe eines Wirkungstreffers kommen. Mit unbändiger Disziplin und Souveränität brachte der zehn Zentimeter kleinere Boxer den Kampf nach Hause - und wurde durch drei klare Urteile der Punktrichter für seinen brillanten Auftritt belohnt.

Thema in: Sport aktuell, Deutschlandfunk, Samstag, 26.11.17, 22.50 Uhr

Stand: 25.11.2017, 23:31