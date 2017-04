Rudern: Oxford gewinnt legendäres Boat Race

Die Ruderer in Dunkelblau setzten sich bei der 163. Auflage des legendären Boat Race auf der Londoner Themse am Sonntag (02.04.2017) nach 16:59 Minuten mit eineinviertel Bootslängen Vorsprung durch. Damit verkürzte Oxford seinen Rückstand in dem seit 1829 ausgetragenen Prestigewettkampf auf 80:82 Siege. Nur einmal (1877) endete das Duell unentschieden.

Fliegerbombe entschärft

Vor dem diesjährigen Rennen hatte es allerdings Turbulenzen gegeben, weil nahe der Putney Bridge am Rande der Rennstrecke eine erst am Vortag gefundene Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft werden musste.

Das Duell der Elite-Universitäten trugen auch die Frauen aus. Hier siegte Cambridge nach 18:33 Minuten mit elf Bootslängen Vorsprung und baute seinen Vorsprung auf 42:30 Siege aus. Die Ruderinnen aus Oxford hatten ihre Chancen auf den Sieg bereits durch einen schweren technischen Fehler beim Start verspielt.

sid/dpa | Stand: 02.04.2017, 20:13