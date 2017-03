Paralympics-Testlauf glückt deutschem Team

Trotz schlechter Wetterverhältnisse bei den Testwettbewerben in Pyeongchang knüpft das nordische Para-Ski-Team aus Deutschland an die guten Ergebnisse von der Heim-WM in Finsterau an.