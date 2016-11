Behindertensportler des Jahres: Liebhardt, Low und Reppe nominiert

Bei den Paralympics in Rio gewannen sie jeweils Gold in ihren Disziplinen. Nun sind Franziska Liebhardt, Vanessa Low und Christiane Repper bei der Wahl zum Behindertensportler des Jahres nominiert. Das ARD-Morrgenmagazin stellt in einer Serie die Kandidaten vor.