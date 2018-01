"Die GäMSen" gewinnen Großen Stern des Sports

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat der Handicap-Klettergruppe "Die GäMSen" aus Wuppertal den "Großen Stern des Sports" in Gold verliehen. Der Verein aus Nordrhein-Westfalen erhielt am Mittwoch in Berlin den mit 10.000 Euro dotierten Preis für sein Angebot "Trotz Rollstuhl an die Kletterwand".

Gemeinsam klettern