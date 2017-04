Was genau ist Sledge-Eishockey?

Sledge-Eishockey, oder auch Para Eishockey, ist eine dem Eishockey ähnliche Sportart für Menschen mit körperlichen Einschränkungen. Spielregeln, Spielfeld, Spielverlauf und Kleidung entsprechen weitestgehend dem Eishockey, lediglich die Spieldauer beträgt im Sledge-Eishockey dreimal 15 Minuten, statt dreimal 20 Minuten wie im Eishockey. Statt Schlittschuhen kommen Schlitten zum Einsatz. Die Spieler bewegen sich mithilfe zwei kurzer Schläger fort, an deren Griffende Spikes angebracht sind.

Die Sportart wurde vor gut 30 Jahren in den nordischen Ländern entwickelt und wird mittlerweile in vielen Wintersportnationen gespielt, zum Beispiel in den USA, Kanada, Schweden und Norwegen. Aber auch in England, Japan und Holland und Deutschland ist der Sport vertreten.