Para-WM - Schnittger schwimmt zu Gold

Der Jubel war groß, als Maike Naomi Schnittger wieder die Beckenkante erreicht hat. Gold gewinnt man nicht alle Tage - und dazu noch 2250 Meter Höhe.

"Es war das wahrscheinlich härteste Rennen meines Lebens, auch durch die Höhe" , sagte die 23-Jährige in Mexiko-Stadt. "Doch es war der perfekte Ausgang. Ich könnte nicht glücklicher sein." Damit gewann die Behindertensportlerin ihren ersten Titel bei einer Weltmeisterschaft.

In starker Form

Maike Naomi Schnittger

Die sehbehinderte Athletin vom SC Potsdam setzte sich in der Startklasse S12 gegen ihre Konkurrenz durch und schlug in der Nacht von Sonntag auf Montag nach 1:01,50 Minuten als Erste an. Damit unterstrich die Schwimmerin, die bei den Paralympics in Rio de Janeiro Silber über 50 Meter Freistil gewann, ihre starke Form in diesem Jahr.

Zuvor hatte der Deutsche Behindertensportverband, der nach der Verschiebung der WM wegen des schweren Erdbebens vom September nur mit fünf Sportlern am Start ist, in anderen Startklassen über 100 Meter Freistil bereits zwei Silbermedaillen durch Denise Brahl (Rostock) und Tobias Pollap (Leverkusen) gewonnen.

Stand: 04.12.2017, 13:39