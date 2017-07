Para-WM - Gold und Weltrekord für Kappel

Der 22-Jährige aus Sindelfingen gewann am Donnerstag (20.07.2017) das Kugelstoßen bei der Para-Leichtathletik-WM in London mit der Weltrekordweite von 13,81 m und verwies Lokalmatador Kyron Duke (Großbritannien/12,28 m) deutlich auf den zweiten Platz.

Nach dem Triumph feierte Kappel mit WM-Maskottchen "Whizbee" und wickelte sich stolz in die deutsche Flagge ein. Der kleinwüchsige Kappel (1,40 m), Spitzname "Bonsai", bescherte dem Deutschen Behindertensportverband am siebten von insgesamt zehn Wettkampftagen die 14. Medaille. Das 23-köpfige DSB-Team hat im Olympiastadion damit bislang fünfmal Gold, fünfmal Silber und viermal Bronze geholt.

Zweiter Versuch mit Weltrekord

Kappel, Vize-Weltmeister der vergangenen Welttitelkämpfe vor zwei Jahren, unterstrich bei böigem Wind und vor rund 15.000 Zuschauern seine überragende Form. Bereits mit dem zweiten Versuch überbot Kappel den von ihm selbst Anfang Juni in München aufgestellten Weltrekord um drei Zentimeter und zeigte siegesgewiss die Faust in Richtung seiner Teamkollegen auf der Tribüne. Sein größter Rivale, Ex-Weltmeister Bartosz Tyszkowski aus Polen, war in London aus unbekannten Gründen nicht an den Start gegangen. Selbst Kappel war überrascht davon und kannte den Grund nicht.

Schuh Fünfter über 400 m

Rennrollstuhlfahrer Marc Schuh (Köln) wurde über 400 m Fünfter und beendete danach wie zuvor angedeutet seine Karriere. Der 27-Jährige, Doktorand für Kernphysik und stellvertretender Aktivensprecher im DBS, will sich auf seine berufliche Karriere konzentrieren. Schuhs größter Erfolg war WM-Silber 2013.

sid | Stand: 20.07.2017, 22:50