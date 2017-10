Para-Eishockey - Deutschland verpasst Paralympics

Das Spiel war lange ausgeglichen. Nachdem Trainer Andreas Pokorny in der letzten Minute Torwart Simon Kunst vom Eis holte, traf Schweden dann aber schnell zum 3:1. Ein Unentschieden nach regulärer Spielzeit hätte Deutschland sogar zur Teilnahme an den Paralympics gereicht. Außer den Schweden sicherten sich Japan und Tschechien die Tickets nach Pyeongchang.

War das Anfangsdrittel umkämpft und torlos geblieben, erzielte Christian Jaster kurz nach Wiederbeginn den Führungstreffer (17.) für Deutschland. Doch die Freude währte nur kurz: Nach einer Zeitstrafe für Deutschland glich Schweden aus (19.). Im Schlussdrittel hatte das Pokorny-Team zunächst große Möglichkeiten zur erneuten Führung, scheiterte allerdings am Pfosten und am Torhüter. Stattdessen traf Schweden zum 2:1 (34.) – erneut in Überzahl.

Pokorny kritisiert Schiedsrichteransetzung

"Bis auf die Chancenverwertung kann ich den Jungs keinen Vorwurf machen, sie haben alles gegeben und waren über weite Strecken die bessere Mannschaft. Es war ein Spiel auf Messers Schneide. Zwei Pfostentreffer, fragwürdige Zeitstrafen – das Glück war nicht auf unserer Seite, es sollte einfach nicht sein" , sagte Pokorny. Er kritisierte, dass bei einem so entscheidenden Spiel der Hauptschiedsrichter ein Schwede ist: "Das ist ein Witz, auch wenn wir es natürlich nicht ausschließlich darauf schieben wollen."

Teammanager Ian Wood fügte hinzu: "Wir sind sehr traurig und enttäuscht. Leider haben wir selbst Riesenchancen nicht genutzt, das ist unser größtes Manko. Es muss jetzt einen kompletten Neuaufbau geben und wir müssen noch mehr tun, wenn wir in vier Jahren in Peking dabei sein wollen."

red/Deutscher Behindertensportverband | Stand: 14.10.2017, 16:15