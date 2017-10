Para Eishockey: Deutsche Männer wollen nach Pyeongchang

Vom 9. bis zum 14. Oktober spielen die Teams im Modus "Jeder gegen Jeden" um die Teilnahme an den Paralympischen Spielen im kommenden Jahr. Für die deutsche Mannschaft von Cheftrainer Andreas Pokorny wäre es nach 2006 erst die zweite Teilnahme an den Spielen.

"Keine Ausreden"

"Wir sind aufgeregt, angespannt und voller Erwartungen. Das Ziel ist zum Greifen nahe, wir können etwas Großartiges erreichen" , betont Teammanager Ian Wood, der genau wie Pokorny in seiner aktiven Eishockey-Karriere eine Olympia-Teilnahme verpasste. Jetzt möchte das Duo mit der Mannschaft zu den Paralympics - so wie es der damalige Coach und heutige Co-Trainer Michael Gursinsky erlebte. "Es war eine spannende Zeit, die ich nie vergessen werde. So viel Aufmerksamkeit wie 2006 ist sehr selten in unserer Sportart" , sagt Gursinsky.

Doch mit Japan, Slowakei, Tschechien und Gastgeber Schweden ist die Konkurrenz stark. Die verpasste Qualifikations-Chance und den letzten Platz bei den Weltmeisterschaften im April dieses Jahres habe das Team bereits abgehakt, meint Pokorny. "Die Jungs haben sich nicht hängen lassen. Sie haben sehr viel gearbeitet und den frühen Einstieg in die Saison gut gemeistert" , berichtet der Coach. Wood ergänzt: "Wir sind fitter als vor einem Jahr und auch fitter als bei der WM. Von der Einstellung her können wir uns keinen Vorwurf machen. Es gibt keine Ausreden, wir fahren mit einem positiven Gefühl nach Schweden."

Tschechien leichter Favorit

Am 9. Oktober geht es gleich gegen Japan, dann folgen die Partien gegen die Slowakei und Tschechien, ehe es nach der ersten kurzen Pause zum Abschluss gegen Schweden geht. "Alles ist offen. Tschechien schätze ich am stärksten ein, ansonsten sind alle auf einem Level" , prognostiziert Pokorny. "Es wird richtig spannend, doch wir können es schaffen."

Die Spiele können auch im Livestream verfolgt werden unter http://www.paraicehockey.de oder unter www.paralympic.org/ostersund-2017.

Das deutsche Aufgebot:

Simon Kunst (31 / Berlin / SC Langenhagen), Klaus Brzoska (45 / Hamburg / Weserstars Bremen); Mathias Albanus (38 / Uelzen (Niedersachsen) / Weserstars Bremen), Stefan Deuschl (50 / Garmisch-Partenkirchen / River Pirates Augsburg), Sebastian Disveld (41 / Zeven (Niedersachsen) / Weserstars Bremen), Torsten Ellmer (42 / Peine (Niedersachsen) / SC Langenhagen), Christian Jaster (32 / Düsseldorf / Wiehl Penguins), Ingo Kuhli-Lauenstein (25 / Biedenkopf (Hessen) / Wiehl Penguins), Christian Pilz (34 / Chemnitz / ESC Dresden Cardinals), Hugo Rädler (38 / München / ESV Dachau Woodpeckers), Felix Schrader (20 / Hannover / SC Langenhagen), Udo Segreff (44 / Hannover /SC Langenhagen), Lucas Sklorz (21 / Hameln / Barbarians Kamen), Jörg Wedde (52 / Ölsburg (Niedersachsen) / SC Langenhagen), Jacob Wolff (39 / Wittenberg (Sachsen-Anhalt) / Weserstars Bremen).

PM/red | Stand: 09.10.2017, 14:46