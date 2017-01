Deutsche Para-Skifahrer vor heißen Duellen

Der jüngste Weltcup-Marathon mit Stationen in Kühtai, St. Moritz, Innerkrems und Kranjska Gora gibt den Deutschen Anlass zu Zuversicht: Andrea Rothfuss (VSG Mitteltal) sowie Anna Schaffelhuber (TSV Bayerbach) fuhren einige Siege ein und auch Anna-Lena Forster (BRSV Radolfzell) und Georg Kreiter (RSV Murnau) überzeugten.

"Packende Zweikämpfe": Schaffelhuber gegen Lösch (AUT)

Anna Schaffelhuber holte unter anderem fünf Mal Paralympics-Gold in Sotschi

Aufregende Duelle haben in den vergangenen Rennen stets Anna Schaffelhuber und ihre österreichische Konkurrentin Claudia Lösch ausgetragen, die nach einer Verletzung in der vergangenen Saison in sehr guter Verfassung zurückgekehrt ist. "Die beiden liefern sich packende Zweikämpfe, da darf man gespannt sein. Anna hat in den technischen Disziplinen die Nase vorne gehabt, Claudia in der Abfahrt. Es ist sehr eng umkämpft zwischen den beiden", sagt Bundestrainer Wolf. Anna-Lena Forster möchte bei der Medaillenvergabe ebenfalls ein Wort mitreden, vor allem im Slalom. Immerhin gelangen der 21-Jährigen in dieser Saison bereits zwei Weltcupsiege – zuletzt bei der Generalprobe in Slowenien vor Schaffelhuber.

Kreiter verteidigt zwei Titel - Rothfuss-Konkurrentin rechtzeitig fit

Faires Duell: Andrea Rothfuss gratuliert Marie Bochet

Wie auch bei Georg Kreiter schreitet bei ihr nach der Umstellung die Gewöhnung an das neue Monoski-Gerät immer weiter voran. "Das klappt schon richtig gut. Wir feilen noch etwas an der Abstimmung gerade bei unterschiedlichen Bedingungen, das ist ein Prozess", erklärt der Bundestrainer. Als Doppel-Weltmeister von 2015 geht Kreiter als Titelverteidiger an den Start. "Er kann in den technischen Disziplinen wieder vorne mitfahren", sagt Wolf. Häufig ganz nach oben aufs Treppchen schaffte es in diesem Winter Andrea Rothfuss. In Abwesenheit ihrer langjährigen Konkurrentin Marie Bochet dominierte die 27-Jährige meist die Rennen in der Klasse der Damen stehend. Nach 91 Tagen Pause wegen einer Verletzung kehrte die Französin aber kurz vor der WM wieder auf die Piste zurück. Und fuhr im Abfahrtstraining schon gleich zweimal Bestzeit.

Trio schnuppert WM-Luft

Das deutsche Team beim Abfahrts-Training vor der WM in Tarvisio

Neben dem erfahrenen Quartett feiert ein Trio in Italien Premiere: Für die erst 16-jährige Anna-Maria Rieder (RSV Murnau), Ruth Hagspiel (TV Kempten) und die sehbehinderte Noemi Ristau (SF/BG Marburg) mit ihrem Guide Lucien Gerkau geht es darum, in den technischen Disziplinen WM-Luft zu schnuppern und viele Eindrücke mitzunehmen. "Küken" Rieder, die als "Frühchen" in der 25. Woche zur Welt kam und die von den Ärzten schon aufgeben worden war, sorgte in Kranjska Gora bereits für Überraschungen und fuhr nach zwei dritten Plätzen im abschließenden Slalom sensationell auf Rang eins. Für die Weltmeisterschaften dämpft der Bundestrainer allerdings die Erwartungen. "Sie sollen Erfahrungen sammeln, auch mit Blick auf eine mögliche Paralympics-Qualifikation. Wenn sie die Gunst der Stunde nutzen und alles passt, kann auch ein Platz auf dem Podium drin sein", so Justus Wolf. Bei seinen Paralympics-Teilnehmern hat der Bundestrainer freilich andere Vorstellungen: „Wir reisen gut gewappnet nach Italien und wollen in den Medaillenkampf eingreifen.“ Das möchten viele der rund 140 Sportler aus aus 30 Ländern. Es wird spannend in Tarvisio – gut ein Jahr vor den Paralympics.

Stand: 24.01.2017, 17:12