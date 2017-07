Die Situation ist noch ungewohnt für Chantal Laboureur und Julia Sude. Vor der Beachvolleyball-WM häufen sich die Presseanfragen an die beiden derzeit besten deutschen Beachvolleyballerinnen. Die gestiegene Außenwahrnehmung ist für Laboureur und Sude eine zusätzliche Belastung, die die beiden aber gerne in Kauf nehmen. "Das ist ja das Ergebnis unserer Leistung und gehört eben dazu", sagt Laboureur.

Dass der Trubel zunimmt, liegt an den herausragenden Resultaten, die das Gespann in diesem Jahr erzielt hat. "Für uns es ist bisher eine sehr erfolgreiche Saison" , bestätigt Laboureur. Belegt wird diese Aussage durch drei internationale Medaillen, die das Paar in diesem Jahr bereits erringen konnte. Den größten Erfolg feierten Laboureur und Sude beim Major-Turnier im schweizerischen Gstaad. Im Finale schlugen sie die Weltranglisten-Ersten Larissa/Talita glatt in zwei Sätzen.

Nationalteam und Rang zwei in der Weltrangliste

Der Erfolg schlägt sich auch in der Weltrangliste nieder. Laboureur und Sude reisen als Weltranglisten-Zweite nach Wien. In der vergangenen Woche honorierte auch der deutsche Beachvolleyball-Verband die Leistungen und verlieh den beiden den Nationalteam-Status. Laboureur und Sude profitieren somit künftig von Geldern des Verbandes. "Wir freuen uns natürlich sehr, dass es jetzt geklappt hat" , sagt Sude.

Im letzten Jahr standen Laboureur und Sude noch im Schatten der Olympiasiegerinnen Laura Ludwig und Kira Walkenhorst. Die Goldmedaillen-Gewinnerinnen von Rio plagten sich aber zuletzt mit Schulterproblemen. In der Weltrangliste sind sie auf Platz 21 abgerutscht. "Wir tauschen uns nicht aus, weil ja auch eine harte Konkurrenz besteht. Wenn sie fit sind, werden sie aber auf jeden Fall eine Rolle spielen" , betont Sude.

WM hat einen eigenen Rythmus

Seit Donnerstag befinden sich Laboureur und Sude in Wien. Begleitet werden sie von ihrem Stab, der neben dem Cheftrainer auch einen Athletiktrainer, Mentaltrainer und ein Team aus Physiotherapeuten umfasst. Der Ablauf wird sich grundsätzlich von den Turnieren auf der Worldtour unterscheiden, wie Laboureur erklärt: "Normalerweise spielen wir ja auch mehrmals an einem Tag. Bei der WM ist es aber so, dass man nur einmal täglich spielt und zwischendrin auch einen freien Tag hat. Diese Zeit werden wir zum Trainieren nutzen."

Favoritenfrage nur schwer auszumachen

Neben dem brasilianischen Topteam Larissa/Talita stufen Sude und Laboureur auch das kanadische Gespann Pavan/Humana-Paredes als große Titel-Kandidaten ein. "Ab der K.O-Runde ist das aber sowieso immer schwierig zu sagen, weil die Paarungen ausgelost werden" , weiß Sude. Durch einen Gruppensieg könnte das Duo zumindest den anderen Spitzenteams in der ersten der fünf Ausscheidungsrunden aus dem Weg gehen.

Als "Titelaspirant" sehen sie sich aber noch nicht. "Wir lesen das natürlich häufig, möchten aber kleine Brötchen backen und haben uns einen Platz unter den ersten Fünf zum Ziel gesetzt", übt sich Sude in Understatement.

Ein Highlight jagt das nächste

Die WM ist ohne Zweifel der Saisonhöhepunkt der beiden Deutschen. Doch im Anschluss jagt eine Großveranstaltung die nächste. Neben den jährlich stattfindenden Europameisterschaften, steht auch das Welttourfinale in Hamburg im August auf dem Turnierplan. Wirklich problematisch ist das nicht, "wir sind es ja gewohnt, viel zu spielen" , sagt Laboureur.

In Wien sind acht Spiele die Maxime. Erreichen Laboureur und Sude diese Spielanzahl, stehen sie mindestens in der Partie um Platz drei. Vielleicht winkt in Wien mit dem Titel aber auch schon der nächste Meilenstein in der Karriere.

Stand: 26.07.2017, 11:13