Video: Beachvolleyball-WM - Laboureur/Sude unter den letzten Acht

Sportschau | 03.08.2017 | Länge: 02:10 Min.

Bei der Beachvolleyball-WM in Wien sind die Weltranglisten-Zweiten Chantal Laboureur und Julia Sude ohne Satzverlust ins Viertelfinale eingezogen. Sie siegten in der Runde der letzten 16 glatt in zwei Sätzen. | video