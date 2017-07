Beachvolleyball-WM - Frauen stark, Männer chancenlos

Die in dieser Saison von vielen Verletzungen gehandicapten Hamburgerinnen Ludwig/Walkenhorst siegten am Freitag gegen die Außenseiterinnen Mahassine Siad und Imane Zeroual aus Marokko deutlich mit 2:0 (21:10, 21:12). Einen Aufschluss über die WM-Form der Rio-Siegerinnen von 2016 konnte ihre erste Partie auf der Donauinsel noch nicht bringen, dazu war die Gegenwehr zu schwach.

"Routine ist da"

"Natürlich fehlt ein bisschen Wettkampfgefühl. Aber man ist entspannt, wenn man merkt, die Automatismen kommen wieder" , sagte Abwehrspezialistin Ludwig (31) zur schwierigen WM-Aufgabe: "Die Routine ist da." Eine Schulteroperation bei Ludwig (31) und eine Erkrankung von Walkenhorst (26) hatte das deutsche Nationalduo Nummer eins in diesem Jahr immer wieder gestoppt.

In der "deutschen Vorrundengruppe", zu der auch Ludwig/Walkenhorst gehören, setzten sich Karla Borger und Beach-Neuling Margareta Kozuch (Haltern) in ihrem ersten WM-Spiel gegen Nadine Glenzke und Julia Großner (Berlin) mit 2:0 (21:16, 21:17) durch. Borger hatte mit ihrer damaligen Partnerin Britta Büthe 2013 in Polen mit Silber die letzte von bisher fünf deutschen WM-Medaillen im Sand erkämpft.

Kozuchs erfolgreicher Wechsel

Die 30-jährige Kozuch, viele Jahre das Aushängeschild des deutschen Hallen-Volleyballs, 336-fache Nationalspielerin, zweimalige Vizeeuropameisterin und Champions-League-Siegerin, wechselte vor kurzem den Untergrund. "Die Dynamik ist anders, Beach ist viel intensiver. Man hängt unmittelbar von seiner Partnerin ab", skizzierte die gebürtige Hamburgerin mit polnischen Wurzeln einen Hauptunterschied.

Männer-Duo ohne Chance gegen Kataris

Im Männerwettbewerb unterlag das einzige deutsche Duo Markus Böckermann und Lars Flüggen (Hamburg) gegen Jefferson/Cherif aus Katar glatt mit 0:2 (19:21, 15:21).