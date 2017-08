Beachvolleyball-EM - Überraschendes Aus für Ludwig/Walkenhorst

In Jurmala ist dennoch ein deutsches Finale möglich, denn die topgesetzten Chantal Laboureur und Julia Sude (Stuttgart/Friedrichshafen) zogen am Nachmittag durch ein 2:0 (21:16, 21:16) gegen die einheimische Paarung Tina Graudina/Anastasija Kravcenoka in die Vorschlussrunde ein und treffen am Sonntag auf Kristyna Kolocova/Michala Kvapilova aus Tschechien.

sid/dpa/red | Stand: 19.08.2017, 16:42