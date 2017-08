Flüggen nach Sieg: "Weniger Fehler gemacht"

Sportschau | 01.08.2017 | 01:20 Min.

Markus Böckermann und Lars Flüggen haben bei der Beachvolleyball-WM in Wien das Aus nach der Vorrunde abgewendet. Mit ihrem Sieg sicherten sich die beiden Hamburger am Dienstag den Einzug in die Play-offs der schwächsten Gruppendritten.