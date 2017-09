Eigentlich sollte es letztes Jahr schon hinauf gehen. Die Play-Offs der besten Acht erreichen und dann mit einem Coup den Aufstieg in die Bundesliga schaffen - so lautete der Plan der RheinStars Köln in der letztjährigen Pro A-Saison, der zweiten Liga des deutschen Basketballs. Mit Rang acht schafften die Kölner auch ihr Minimalziel, scheiterten aber im Play-Off-Viertelfinale sang- und klanglos am späteren Aufsteiger Mitteldeutscher BC. "Wir haben es nicht geschafft, als Einheit aufzulaufen" , lautete am Ende das Fazit von RheinStars-Geschäftsführer Stephan Baeck.

Steiniger Weg

Nun also soll es einen neuen Anlauf in Richtung Bundesliga für den immer noch jungen Kölner Klub geben. Der Verein wurde erst 2013 gegründet, entstand damals aus einer Fusion zweier kleinerer Kölner Vereine. Von Anfang an mit dem Ziel, mittelfristig wieder Bundesliga-Basketball in Köln zu etablieren. Der Weg dahin ist steinig, wie alle Beteiligten in den letzten fünf Jahren erfahren mussten.

Zwar gelang recht schnell der Sprung in die Zweite Liga, doch dort stagniert man nun. Sportlich scheiterte das Team zweimal am Aufstieg, auch infrastrukturell geht's nur schleppend vorwärts. Nach anfänglichen Berührungsängsten ist man nun für die Heimspiele fest in die riesige KölnArena umgezogen. 4.000 Zuschauer sind dort bei reduzierter Sitzplatzfläche das Ziel. Aber die Fans nehmen das Basketball-Spektakel in der Arena nur zögerlich an. Immerhin konnte der Zuschauerschnitt von 1.388 (Saison 15/16) auf zuletzt 1.508 (16/17) pro Spiel leicht gesteigert werden.

"Wir wollen aufsteigen"

Stephan Baeck

"Wenn der sportliche Erfolg so richtig kommt, werden auch die Stammzuschauer mehr" , glaubt Baeck, der mit seinen Leuten für die am Samstag (23.09.17) beginnende Saison ein forsches Ziel ausgegeben hat. "Wir wollen aufsteigen" , sagen die Kölner, das Auftaktspiel gegen den West-Konkurrenten Phönix Hagen soll da gleich einmal ein Statement werden.

Um ihr Ziel zu erreichen, haben die Kölner nicht nur nahezu ihr komplettes Team ausgewechselt, es steht auch ein neuer Trainer an der Seitenlinie Aus Gießen ist Denis Wucherer nach Köln gekommen - der hat Aufstiegs-Erfahrung. Er schaffte mit Gießen den Sprung in die Erste Liga und hielt die Hessen zwei Jahre dort, ehe er nun mit seinem Wechsel nach Köln wieder einen Schritt zurück ging.

Gute Vorbereitung

"Ich will zurück in die BBL" , sagt Wucherer ganz klar, das neue Kölner Team wurde ganz nach sinen Wünschen zusammengestellt. "Wir haben eine eher kleine, aber schnelle und enorm spielstarke Mannschaft zusammen" , ist der Coach überzeugt. Tatsächlich überzeugten die Kölner in der Vorbereitung, schlugen zuletzt immerhin Bundesligist Jena deutlich mit 81:66. Leistungsträger waren der aus Texas gekommene Forward Kavin Gilder-Tilbury sowie die beiden Guards Jesse Morgan und Besnik Bekteshi.