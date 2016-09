Endspiel für deutsche Basketballer

Bamberg ist und bleibt für Chris Fleming ein gutes Pflaster. In der fränkischen Stadt hat der Bundestrainer seine größten Erfolge im Basketball gefeiert, und auch das Nationalteam brachte der Amerikaner an alter Wirkungsstätte nach schwierigen Wochen wieder in die Spur. "Es geht vorwärts" , sagte der 46-Jährige nach dem Pflichtsieg in der EM-Qualifikation gegen Österreich einigermaßen erleichtert. Am Ziel ist er mit seiner Mannschaft aber noch lange nicht.

Erst am Samstag (17.09.16) entscheidet sich in Leiden bei Gastgeber Niederlande, ob es das EM-Ticket gibt oder nicht. Durch das 78:58 (43:28) gegen den Nachbarn aus der Alpenrepublik hat die deutsche Auswahl das Aus in der Qualifikation zunächst verhindert und auch ihr Schicksal weiter in der eigenen Hand. Gelingt im letzten Spiel ein Sieg mit mindestens fünf Punkten Unterschied, ist es geschafft. Ansonsten wird es eng.

"In der Lage, zu gewinnnen"

"Die Mannschaft wird auch in Leiden kein perfektes Spiel abliefern. Aber wir werden in der Lage sein zu gewinnen" , sagte Fleming. Gegen Österreich zeigte sich das zuletzt so enttäuschende Team in allen Bereichen verbessert. Besonders gefiel dem Coach das Auftreten in schwierigen Situationen: "Wir sind mit den Phasen, in denen es nicht so gut lief, viel besser umgegangen als zuletzt. Als es ein bisschen dreckiger geworden ist, haben die Jungs das sehr gut gemeistert."

Auch Ingo Weiss war endlich mal wieder zufrieden. "Jetzt fahren wir mit Demut in die Niederlande, werden dort ein gutes Spiel machen und gewinnen" , sagt der Präsident des Deutschen Basketball Bundes (DBB).

Das große Rechnen

Das allein könnte nicht reichen - die Lage ist nach wie vor gefährlich. Bei einem knappen Sieg geht wegen der Heimniederlage gegen die Niederländer in der Vorwoche (71:75) der direkte Vergleich verloren und der Gruppensieg an den Gegner. In diesem Fall könnte sich die deutsche Mannschaft als einer der vier besten Zweiten aus sieben Gruppen qualifizieren. Da am Ende aber die Ergebnisse gegen die Tabellenletzten gestrichen werden, geht am Samstagabend womöglich das große Rechnen los.

Noch Luft nach oben

Doch so weit soll es nicht kommen. Fleming, als Bundesligatrainer mit Bamberg viermal Meister und dreimal Pokalsieger, ist guter Dinge. "Wir haben uns als Gesamteinheit verbessert. Wir haben den Ball in einigen Phasen gut bewegt" , sagte der Coach: "Noch sind wir kein Fertigprodukt, aber heute haben wir immer eine gute Antwort gehabt und waren deutlich verbessert." Vor allem bei Ballverlusten und Rebounds sieht er aber Luft nach oben.

Die negative Presse der vergangenen Tage sei kein Problem gewesen. "Ich bin einverstanden mit konstruktiver Kritik, bitte aber auch um mehr Unterstützung für die Spieler, die bereit sind, den Weg durch die EM-Quali zu gehen" , sagte Fleming. Die Vorbereitung habe es nicht beeinflusst: "Der Druck und die Kritik von außen ist nie an den Kern herangekommen."

16.09.2016