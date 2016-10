Der deutsche Basketball-Meister Brose Bamberg hat in der EuroLeague drei Sekunden vor Schluss den schon sicher geglaubten zweiten Sieg im dritten Gruppenspiel vergeben. Der Bundesliga-Tabellenführer unterlag am Mittwoch (26.10.2016) dem 34-maligen griechischen Meister Panathinaikos Athen vor 6.249 Zuschauern mit 83:84 (37:42).

Für die Bamberger war es erst die zweite Niederlage im siebten EuroLeague-Spiel gegen den griechischen Topklub. Erfolgreichster Bamberger war Nicolo Melli mit 17 Punkten. Bamberg tat sich zunächst schwer und lief schnell einem Rückstand hinterher. Im dritten Viertel drehte sich das Geschehen zugunsten der Gastgeber, die sich in die Partie hineinkämpften.

In der Schlussphase führten die Bamberger scheinbar sicher mit 83:73, doch danach lief nichts mehr im Team von Trainer Andrea Trinchieri. Athen schaffte mit elf Punkten in Folge doch noch die kaum für möglich gehaltene Wende.

Champions League: Frankfurt unterliegt Banvit

In der Champions League habne die Fraport Skyliners Frankfurt am Mittwoch auch ihr zweites Spiel klar verloren. Gegen den türkischen Topclub Banvit BK unterlag der Bundesligist in eigener Halle mit 70:86 (35:35). Die Entscheidung zugunsten der Türken fiel im dritten Viertel. Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit drehten die Gäste nach dem Seitenwechsel auf und entschieden den dritten Abschnitt mit 27:8 für sich.

Überragender Akteur bei Banvit war Point Guard Jordan Theodore mit 25 Punkten. Der Amerikaner hatte in der vergangenen Saison noch in Frankfurt gespielt und die Skyliners zum Gewinn des Fiba Europe Cups geführt. Ben den Frankfurtern kamen Mike Morrison, Ekene Ibekwe und Kwame Vaughn auf je 13 Zähler.

Eurocup: Berlin hält nur kurz mit - Siege für München und Ulm

Atsür (r.) musste sich mit Alba Berlin geschlagen geben.

Auch Alba Berlin hat auf internationalem Parket verloren Im Eurocup kassierten die Berliner ihre erste Niederlage. Gegen das russische Spitzenteam Khimki Moskau gab es im dritten Gruppenspiel eine deutliche 72:102 (40:53)-Niederlage. Beste Berliner Werfer waren Elmedin Kikanovic mit 19 und Paul Carter zwölf Punkten.

Die Russen hatten von Beginn an eine hohe Trefferquote und führten nach dem ersten Viertel schon mit 30:15. Alba hatte große Probleme in der Defensive und beim Rebound. Auch in Halbzeit zwei kam Berlin nie näher als bis auf elf Punkte heran, weil im Angriff einfach zu viele Würfe den Korb verfehlten.

Grund zur Freude hatten München und Ulm. Den Bayern gelang mit dem 74:62 (26:34) beim spanischen Team Unicaja Malaga ein Prestigeerfolg, nach dem es lange nicht ausgesehen hatte. Das erste Viertel hatte das Team von Trainer Aleksandar Djrodjevic vor 5.417 Zuschauern mit 12:22 verschlafen. Doch seine Schützlinge kämpften sich bravourös zurück und zogen im Schlussabschnitt davon. Vladimir Lucic war mit 18 Punkten bester Bayern-Werfer.

Die Ulmer setzten sich in einem weiteren deutsch-russischen Duell bei Kuban Krasnodar souverän mit 77:62 (46:29) durch und verbesserten dadurch ebenfalls die Chance, die Top-16-Runde zu erreichen. Dies schaffen die jeweils vier besten Teams der vier Fünfer-Gruppen. Dominique Sutton und Chris Babb waren vor 4919 Zuschauern in Südrussland mit jeweils 16 Punkten die besten Werfer der Ulmer.

sid/dpa | Stand: 26.10.2016, 22:20